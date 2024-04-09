Шольц запланував робочу поїздку до лідера Китаю: на порядку денному питання України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі із Сі Цзіньпіном у 2022 році

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю. У нього запланована зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення низки питань, зокрема російської агресії проти України. Про це оголосив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє AFP.

Під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Планується, що він відвідає місто Чунцин і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.

Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем має відбутися вже наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

«Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має», – сказав Штеффен Гебештрайт на брифінгу.

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.

Нагадаємо, голова асоціації резервістів Німеччини Патрік Зензбург заявив, що бажає перевірити всіх резервістів країни на стан їх боєготовності. Зензбург зазначив, що Німеччина налічує близько 900 тис. колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста.

Видання пише, що у зв’язку з російською агресивною війною проти України та пов’язаною з нею реструктуризацією Бундесверу точиться дискусія про те, як можна залучити більше жінок і чоловіків до війська. Наразі це виявилося надзвичайно складним.

До слова, Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада.