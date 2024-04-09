Мінкульт повідомив, скільки заброньовано працівників сфери культури та медіа

Кандидатів на бронювання розглядає комісія Мінкульту, Генеральний штаб ЗСУ та Мінекономіки

Станом на сьогодні статус заброньованих по всій країні отримали 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Як зазначила пресслужба, з моменту прийняття порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану 27 січня 2023 року, документ не зазнав жодних змін.

«МКІП бронює працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа. Це у тому числі артисти театрів, філармоній і цирків також. Це дуже незначна кількість людей. Проте перебування цих людей на своїх посадах дозволяє зберегти сферу від занепаду», – пише пресслужба відомства.

Зокрема, кандидатів на бронювання, без яких функціонування окремих підприємств є неможливим, окремо розглядає комісія Мінкульту, Генеральний штаб ЗСУ та Мінекономіки.

«Можливо не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б їх назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору. Вважаємо, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – це неповага до людей, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, «Пересувний цирк України».

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що для працівників телеканалів, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», зберігається бронювання від мобілізації.

Крім того, Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, згідно з яким футбольний клуб «Кривбас» визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення України в особливий період.