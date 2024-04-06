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Польські фермери частково відновили пропуск вантажівок на одному з контрольних пунктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Польські фермери частково відновили пропуск вантажівок на одному з контрольних пунктів
Відновлено пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська»
фото з відкритих джерел

Польські фермери пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок

Увечері, 5 квітня, польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Увага, в пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

«Просимо перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 2 квітня на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» протестувальники поновили блокування руху для вантажівок. Ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

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Теги: Польща Держприкордонслужба вантажівки протест Україна фермер кордон

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