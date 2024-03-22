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Євросоюз має намір змінити правила постачання зброї Україні – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз має намір змінити правила постачання зброї Україні – Financial Times
ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні
фото із відкритих джерел

ЄС прагне обійти договір про заборону на купівлю зброї для підтримки України

Брюссель пропонує створити «правову робочу групу» для вивчення способів використання спільного бюджету на оборону України. У Євросоюзі вивчають, як обійти пункт союзного договору, який забороняє закупівлю зброї за рахунок бюджету союзу, оскільки це заважає збільшенню фінансування військової допомоги Україні. Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела та документ ЄС.

Йдеться про ст. 41(2), згідно з якою із загального бюджету ЄС заборонено фінансувати «операції, які мають військове значення». Єврокомісія запропонувала цільовій юридичній групі переглянути це положення. Якщо це вдасться зробити, ЄС зможе стати прямим покупцем летальної зброї. 

«Це було б абсолютно новаторськи», – сказав один із співрозмовників газети і додав, що «це могло б багато чого змінити».

Питання юристів стосується того, чи ця стаття застосовується тільки до військових операцій ЄС – якщо так, то тоді вона не забороняє закупівлі зброї для інших організацій, наприклад, ЗСУ, сказали джерела Financial Times. Поки що юридична робота на ранній стадії, про зміни говорити передчасно, зазначили вони. Крім того, члени ЄС можуть подати до суду, якщо вважають, що було допущено порушення договору.

Раніше Єврокомісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на брифінгу 20 березня.

«Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України», – сказав він.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки. Про це повідомило Міністерство фінансів України. 

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Теги: правила війна фінансування робота Єврокомісія Україна

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