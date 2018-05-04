Біля Австралії знайшли два судна, затонулих у ХІХ ст.
- Сьогодні, 16:46
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Точно ідентифікувати обидві знахідки неможливо через брак хронік
Під час невдалих пошуків зниклого над океаном малайзійського літака рейсу MH370 дослідники виявили два торгових судна, що затонули у ХІХ ст. Їх знайшли за 2,3 км на захід від Австралії, передає ВВС.
За оцінками експертів, які вивчали корабельні записи щодо катастроф у цій місцевості, знахідкою виявилися британські судна, які перевозили вугілля.
Одне зі знайдених суден виявилося залізним барком - великим вітрильним кораблем з кількома щоглами.
Доктор Росс Андерсон, який курує напрямок морської археології у Західноавстралійському музеї, припускає, що цей барк може бути одним з трьох відомих суден: «Вест Рідж» (затонуло у 1883 р.), «Коорінга» (затонуло у 1894 р.) чи «Лейк Онтаріо» (затонуло у 1897 р.).
Дослідники вважають, що, скоріше за все, мова йде саме про «Вест Рідж», яке зникло під час подорожі з Англії до Індії разом з усіма 28 членами екіпажу.
Ці рештки судна лежать на глибині близько 4 км.
Інше судно, яке лежить на дні за 36 км від попереднього, має дерев'яний корпус.
За оцінкою доктора Андерсона, це може бути «В.Гордон», яке прямувало з Шотландії до Австралії у 1877 році, або ж «Магдала», що затонула у 1882 році на шляху з Вельсу до Індонезії.
Точно ідентифікувати обидві знахідки неможливо через брак хронік.
«За всіма ознаками, ці кораблі затонули в результаті катастрофи, наприклад, вибуху, що часто траплялися на транспортниках, які перевозили вугілля», - пояснює вчений.
Пошуковці наткнулися на рештки суден, коли оглядали сонарами дно Індійського океану у 2015 році - коли шукали зниклий пасажирський літак Малайзійських авіаліній.
Авіалайнер, на якому перебували 239 людини і який летів з Куала-Лумпіра до Пекіна, у підсумку так і не знайшли.
Наразі триває інша пошукова місія щодо рейсу MH370, яку проводить приватна фірма з США.
Вона вже добігає свого кінця, однак жодних слідів літака так і не виявила.