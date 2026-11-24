Велика Британія закупила для України тонни вибухової речовини, характеристики якої не відповідали заявленим постачальником. Її планували використовувати для оснащення українських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Financial Times.

За даними видання, придбану британською стороною вибухівку представили як потужніший різновид пластичної вибухової речовини C4, який нібито перевершував за своїми характеристиками звичайні аналоги. Однак журналісти встановили, що насправді йшлося про дешевшу вибухову речовину, у складі якої був відсутній основний компонент C4 – гексоген (RDX).

Замовлення на постачання вибухівки отримала американська компанія Tripwire South LLC, яка належить бізнесмену зі штату Пенсильванія Раяну Моррісу.

Як встановили автори розслідування, у наданій постачальником документації з безпеки не було інформації про відсутність ключового компонента вибухової речовини. Крім того, документи не містили попереджень про можливу детонацію вибухівки за високих температур.

Спираючись на цю документацію, британська сторона неодноразово відправляла партії вибухової речовини до зони бойових дій в Україні. Як наголошує Financial Times, такі поставки потенційно наражали на небезпеку персонал, який працював із вибухівкою.

Контракти на постачання вибухової речовини були укладені на кілька років, а їхня загальна вартість становила десятки мільйонів фунтів стерлінгів.

За оцінкою Financial Times, результати розслідування виявили серйозні недоліки у прискореній процедурі закупівель озброєння Великої Британії. Зокрема, журналісти поставили під сумнів ефективність процедур, за якими Міністерство оборони Великої Британії перевіряє постачальників військової продукції та контролює постачання озброєння.

Нагадаємо, 21 листопада Україна та Велика Британія підписали проєктні домовленості про спільне виробництво безпілотників. Ідеться про виготовлення дронів української розробки на британських підприємствах коштом Лондона. Готову продукцію передаватимуть Силам оборони України.