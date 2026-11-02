Хакери зламали застосунок МНС Росії: росіянам розіслали фейкове попередження

Російське відомство визнало кібератаку: сповіщення з'явилися в багатьох регіонах країни

Росіяни отримали повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок по всій території країни. Вночі 2 листопада невідомі зламали мобільний застосунок міністерства надзвичайних ситуацій РФ, а також канали регіональної системи оповіщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові та osint-канали Astra та Exile+.

За інформацією каналів, близько 02:45 однакові повідомлення одночасно з'явилися в каналах МНС і РСЧС Росії, мобільному застосунку відомства та ресурсах регіональних оперативних штабів.

У фейковому сповіщенні стверджувалося, що по всіх регіонах Росії нібито запущені ядерні боєголовки на носіях P1-SUN. Людей закликали терміново запастися продуктами на три тижні та ховатися у підвалах. Автори повідомлення використали також нецензурну лексику.

У яких регіонах Росії з'явилися фейкові повідомлення

За даними моніторингових каналів, однакові публікації поширилися через ресурси МНС у таких регіонах:

Санкт-Петербург;

Московська область;

Нижньогородська область;

Тюменська область;

Тульська область;

Челябінська область;

Бєлгородська область;

Пермський край;

Ставропольський край;

Башкортостан.

У Бєлгородській області повідомлення також з'явилося в каналі оперативного штабу.

МНС Росії підтвердило злам

Російське міністерство надзвичайних ситуацій офіційно визнало кібератаку на мобільний застосунок. У відомстві заявили, що через втручання в роботу сервісу відбулася розсилка неправдивої інформації.

«Через злам мобільного застосунку МНС відбулася розсилка фейкової інформації», – повідомили у відомстві.

У каналі РСЧС Свердловської області також опублікували попередження для користувачів. Їх закликали не панікувати, не переходити за посиланнями та тимчасово не користуватися застосунком до офіційного повідомлення про стабілізацію ситуації.

Інший регіональний канал опублікував окреме звернення з вимогою припинити надсилати повідомлення про злам. Автори допису пригрозили блокуванням користувачам, які продовжать це робити.

Що таке P1-SUN

P1-SUN – український багатороторний FPV-дрон-перехоплювач, розроблений компанією SkyFall. Його призначення – протидія російським ударним безпілотникам, зокрема шахедам.

Саме цю назву використали автори фейкового повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок. Жодних підтверджень реального запуску ракет або ядерної загрози немає.

Перед атакою на Росію зламали український застосунок

За кілька годин до інциденту в Росії кібератаки зазнав український застосунок «Повітряна тривога». Увечері 1 листопада користувачі почали отримувати неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, загрозу ядерного удару й вуличні бої у Києві.

В окремих повідомленнях російською мовою згадувалася ракета «Орєшнік». Користувачів закликали не виходити на вулицю та переходити за посиланнями на сторонні ресурси.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірний ворожий вплив на застосунок і наголосили, що радіаційної загрози немає. Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив факт злому.

Нагадаємо, після кібератаки український застосунок «Повітряна тривога» перестав працювати. Міністерство цифрової трансформації пояснило, як отримувати попередження про небезпеку на смартфонах та які офіційні канали використовувати замість мобільного сервісу.