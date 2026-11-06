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Російський депутат попросив Путіна відібрати у Coca-Cola активи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російський депутат попросив Путіна відібрати у Coca-Cola активи
Coca-Cola вийшла з російського ринку в 2022 році
фото: AP

Депутат від «Єдиної Росії», який попросив Путіна відібрати у Coca-Cola активи, наголосив, що компанія підтримує Україну

Російський бізнес американської корпорації Coca-Cola може перейти під контроль власника алтайського виробника напоїв «Бочкарі» та депутата від «Єдиної Росії» Вадима Смагіна. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

У середині жовтня компанія «Бочкарі» направила лист Володимиру Путіну з проханням передати під її управління АТ «Мултон» та ТОВ «Мултон партнерс», оціночна вартість яких досягає 245-250 млрд рублів.

У своєму зверненні «Бочкарі» вказують, що зупинка інвестицій з боку «Мултона» шкодить російській економіці та податковим надходженням. Автори листа також заявили, що глобальна Coca-Cola надає підтримку Україні та фінансує міжнародні спортивні турніри, куди не допускають російських спортсменів. У разі передачі активів Смагін обіцяє розвивати інвестиційну активність на «історичних територіях Росії» та направляти кошти на благодійні програми.

Вадим Смагін вже має досвід отримання іноземних активів: у вересні він став власником заводів польсько-американського виробника упаковки Canpack, які раніше були передані у тимчасове управління компанії «СтальЭлемент» указом Путіна. Перебуваючи під державним управлінням, ці підприємства перерахували 1,5 млрд рублів фонду «Народный фронт. Все для Победы!», після чого були продані Canpack за $122 млн.

Компанія «Мултон» залишається найбільшим виробником безалкогольних напоїв у РФ. Після оголошення Coca-Cola про вихід з російського ринку в 2022 році підприємства компанії продовжують розлив продукції під брендами «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn та BonAqua. Сам Смагін є депутатом Законодавчих зборів Алтайського краю з 2011 року і у вересні вчергове переобрався до складу регіонального парламенту.

Раніше російський диктатор Володимир Путін передав російські активи німецької торгової мережі Metro у тимчасове управління компанії «УК Торг РУС». Відповідний указ він підписав 28 вересня. 

Згідно з указом, російський бізнес Metro переходить під тимчасове управління «УК Торг РУС». Примітно, що компанію, яка отримала активи німецької мережі, зареєстрували лише 8 вересня 2026 року – за три тижні до рішення Путіна.

Теги: росія путін

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