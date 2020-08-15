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    У світі

    Керівник МЗС Литви назвав Лукашенка «колишнім президентом Білорусі»

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    Лукашенко живе у паралельному світі, - вважає керівник литовського МЗС - Керівник МЗС Литви назвав Лукашенка «колишнім президентом Білорусі»
    Лукашенко живе у паралельному світі, - вважає керівник литовського МЗС

    Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу проти власних людей, - Лінас Лінкявічюс

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка «колишнім президентом Білорусі, коментуючи його звернення до Путіна. Таке формулювання Лінкявічюс використав у своєму Twitter.

    «Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім», - написав Лінкявічюс.

    Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.

    На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

    Пізніше стало відомо про телефонну розмову Лукашенка з Путіним.

    Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

    МЗС Білорусі заявив, що вважає Євросоюз пріоритетним напрямком у зовнішній політиці країни і закликали до продовження діалогу.

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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