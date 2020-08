Керівник МЗС Литви назвав Лукашенка «колишнім президентом Білорусі»

Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу проти власних людей, - Лінас Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка «колишнім президентом Білорусі, коментуючи його звернення до Путіна. Таке формулювання Лінкявічюс використав у своєму Twitter.

«Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім», - написав Лінкявічюс.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything.