Керівник МЗС Литви назвав Лукашенка «колишнім президентом Білорусі»



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Лукашенко живе у паралельному світі, - вважає керівник литовського МЗС

Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу проти власних людей, - Лінас Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка «колишнім президентом Білорусі, коментуючи його звернення до Путіна. Таке формулювання Лінкявічюс використав у своєму Twitter.

«Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім», - написав Лінкявічюс.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

Пізніше стало відомо про телефонну розмову Лукашенка з Путіним.

Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

МЗС Білорусі заявив, що вважає Євросоюз пріоритетним напрямком у зовнішній політиці країни і закликали до продовження діалогу.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.