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    У світі

    Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max

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    Компанія планує зосередитися на усуненні проблем у програмному забезпеченні, що пов'язали з авіакатастрофами - Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max
    Компанія планує зосередитися на усуненні проблем у програмному забезпеченні, що пов'язали з авіакатастрофами

    Компанія буде випускати замість 52 авіалайнерів на місяць - 42

    Американський авіконцерн Boeing  з середини квітня цього року скоротить виробництво літаків 737 Max. Таку заяву зробив генеральний директор Boeing Денніс Мюіленбург.

    Відзначається, що компанія буде випускати 42 авіалайнера на місяць.

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    «Ми вирішили тимчасово перейти з 52 літаків на місяць на 42, починаючи з середини квітня», – йдеться у повідомленні.

    Таким чином компанія планує зосередитися на усуненні проблем у програмному забезпеченні, що пов'язали з авіакатастрофами.

    Як повідомлялося, президент Boeing визнав провину корпорації у двох авіакатастрофах.  Він офіційно визнав, що причиною катастрофи літаків Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії за останні місяці стала некоректна робота програмного забезпечення.

    Нагадаємо, напередодні президент Boeing прокоментував перші висновки про авіакатастрофу в Ефіопії.

    Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

    Раніше повідомлялося, що катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі. 

    Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

    Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

    До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

     

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