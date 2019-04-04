МАУ скасувала дев’ять рейсів і три скоротила



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Компанія скасовує рейси з Києва у Вінницю, також в квітні, травні і червні - з Києва до Запоріжжя, Херсону, Баку, Мінська, Риги, Женеви, Аммана і Анкари

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила, що скасовує низку рейсів на період літньої навігації у зв'язку із затримкою поставки нових Boeing 737 MAX, які МАУ обіцяли не використовувати до завершення розслідування щодо їх експлуатації.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Основною причиною змін стала затримка поставки літаків Boeing 737 MAX, які повинні були почати роботу на регулярних рейсах МАУ з середини квітня поточного року. Однак, у зв'язку з тим, що експлуатація даного типу ПС припинена до завершення розслідування, поставка трьох Boeing 737 MAX для авіакомпанії МАУ відкладається», - сказано в ньому.

Таким чином, компанія скасовує рейси з Києва у Вінницю, також в квітні, травні і червні - з Києва до Запоріжжя, Херсону, Баку, Мінська, Риги, Женеви, Аммана і Анкари.

Крім того, скорочується кількість рейсів на напрямках в Афіни, Стамбул і Єреван.

Наголошується, що пасажири, яких торкнулися зміни розкладу, отримають повідомлення та пропозиції з альтернативними датами вильоту або маршруту.

«МАУ перерозподіляє існуючий флот і докладає всіх зусиль для виконання зобов'язань перед своїми клієнтами. Усі зміни в розкладі вже відображені в системах бронювання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Як вже відомо, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.