У Канаді розробили дешеву систему знезараження води для літаків



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Зараз на пасажирських літаках системи знезараження води практично не використовуються в зв’язку з великою вартістю установки

Нова система дозволяє також оцінювати витрати питної води під час польоту

Канадська компанія International Water Guard оголосила про розробку відносно дешевою системи знезараження води, яку можна буде використовувати на борту пасажирських літаків. Про це повідомляє Flightglobal.

Зараз на пасажирських літаках системи знезараження води практично не використовуються в зв’язку з великою вартістю установки і обслуговування. Питна вода подається пасажирам у пляшках. Вода для гарячих напоїв береться з баків і кип'ятиться: в сирому вигляді пити таку воду не рекомендується.

На бізнес-джета зазвичай використовують системи знезараження води на основі спеціальних ультрафіолетових ламп. Такі системи потребують замін ламп кожні 3000 год і це вважається прийнятним. Річний наліт бізнес-джетів становить в середньому 500 год проти 8000 год у лайнерів.

Нова система знезараження води використовує ультрафіолетові світлодіоди. Завдяки цьому вдалося знизити вартість системи в порівнянні з системою на ультрафіолетових лампах. До того ж енергоефективність світлодіодного пристрою значно вища.

До складу нової системи також входить електронний лічильник, що дозволяє оцінювати витрати питної води під час польоту. Завдяки цьому авіакомпанії зможуть розраховувати запаси води для того чи іншого перельоту. Зараз баки з водою зазвичай заповнюються повністю.

Пристрій вже дозволили встановлювати на лайнери Boeing 737NG. Першими його отримають літаки канадської авіакомпанії Air Transat. Найближчим часом систему планується сертифікувати для установки на лайнери Airbus A320.

Нагадаємо, що нещодавно за кордоном стюардеса заразилася на кір від пасажира і опинилась у комі. А в Україні відомий ведучий і екстримал Дмитро Комаров планує здійснити триденний політ на невеликому літаку.

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