Президент Boeing прокоментував перші висновки про авіакатастрофу в Ефіопії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією

Компанія як і раніше впевнена в «фундаментальній безпеці» Boeing 737 MAX

Президент компанії Boeing Денніс Мюленбург прокоментував попередню доповідь про результати розслідування авіакатастрофи Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines.

За його словами, компанія як і раніше впевнена в «фундаментальній безпеці» 737 MAX, незважаючи на те, що система запобігання звалювання, відома як MCAS, була активована у відповідь на помилкові дані про кут атаки.

Мюленбург наголосив, що оновлення програмного забезпечення 737 MАХ близьке до завершення. Його сертифікація та впровадження на всіх 737 MAX очікується в найближчі тижні.

«Це оновлення... виключить можливість ненавмисної активації MCAS і буде запобігати повторенню аварії, пов'язаної з MCAS», - сказав глава Boeing.

Нагадаємо, що згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Раніше повідомлялося, що катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Джерело: Новое Время