Президент Boeing визнав провину корпорації у двох авіакатастрофах



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У Boeing пообіцяли, що найближчим часом в програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX внесуть зміни

Президент корпорації Boeing зазначив, що в обох випадках аварій система під назвою MCAS «зіграла вирішальну роль»

Президент корпорації Boeing Денніс Мюленбург офіційно визнав, що причиною катастрофи літаків Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії за останні місяці стала некоректна робота програмного забезпечення.

Мюленбург записав відеозвернення, в якому висловив співчуття близьким пасажирів і членів екіпажу, які загинули на борту обох літаків.

«Всі ми в компанії відчуваємо величезну серйозність цих подій», – сказав президент Boeing, визнавши, що в обох випадках аварій система під назвою MCAS «зіграла вирішальну роль».

Ця система автоматично перемикає стабілізатор на пікірування (опускає ніс літака у напрямку до землі) в разі, якщо отримує сигнал, що літак виходить на занадто великі кути (піднімає ніс) і втрачає швидкість.

У випадках з аваріями у Індонезії та Ефіопії, за попередніми даними, зламався датчик, і система помилково розпочала роботу, скерувавши літак до землі. Пілоти не змогли її відключити.

Президент Boeing пообіцяв, що найближчим часом в програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX внесуть зміни.

«Це оновлення разом з відповідними навчальними матеріалами, які отримають пілоти, виключать можливість ненавмисної активації системи MCAS», – сказав він у зверненні.

Керівництво Boeing очікує, що після оновлення програмного забезпечення буде знятий чинний зараз у всіх країнах світу мораторій на польоти Boeing-737 MAX.

Напередодні президент Boeing прокоментував перші висновки про авіакатастрофу в Ефіопії.

Нагадаємо, що згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Раніше повідомлялося, що катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Джерело: Радіо Свобода