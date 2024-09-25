Київська електричка попереджає про зміни руху

На вихідних руху потягів між станціями «Микільська Слобідка» і «Почайна» не буде

Київська міська електричка попереджає про зміни в русі з 28 вересня по 13 жовтня. У це час буде відбуватися спорудження тунелю для з’їзду з Подільсько-Воскресенського мосту. Про це повідомляє Kyiv City Express.

Зазначається, що на вихідних руху потягів між станціями «Микільська Слобідка» і «Почайна» не буде. Електропотяг змінюватиме напрямок руху, триматиме паузу і повертатиметься тим самим маршрутом згідно з розкладом.

У робочі дні рух електрички відбуватиметься щогодини по повному кільцю. Щопівгодини рейси в години пік на ділянках «Святошин»-«Вокзальна»-«Дарниця» – в обидві сторони.

Раніше повідомлялося, що із 25 вересня до 1 жовтня у Києві буде обмежений рух транспорту вулицею Цитадельною. Транспорт не курсуватиме на ділянці від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Лейпцизької. На цій ділянці вулиці дорожники проводитимуть підготовчі роботи перед влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.