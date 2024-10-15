Канада вислала дипломатів Індії після обвинувачення їх у вбивстві

Канада звинуватила уряд Індії у вбивстві та здирстві

У понеділок Канада звинуватила уряд Індії у вбивстві та здирстві, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути критиків Індії, які проживають у Канаді. Конфлікт почався торік із вбивства сикхського активіста. Про це повідомили журналісти The New York Times.

Канада вислала головного дипломата Індії разом із п’ятьма іншими представниками, заявивши, що вони є частиною масштабної злочинної мережі. У відповідь Індія також вислала шістьох канадських дипломатів.

Напруження між двома країнами зросло після того, як у Канаді було вбито відомого сикхського священнослужителя Хардіпа Сінгха Ніджара. Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо тоді заявив, що за цим убивством стоїть індійська влада.

Канада має найбільшу сикхську громаду за межами Індії, де ця релігійна меншість здебільшого проживає в штаті Пенджаб на північному заході країни. Індія стверджує, що деякі канадські сикхи підтримують сепаратистський рух, який прагне створити незалежну сикхську державу Халістан.



Канадська влада заявила, що їхнє розслідування було зосереджено на причетності індійського уряду до кампанії, спрямованої проти канадських активістів-сікхів.

Ким був лідер канадських сикхів

Хардіп Сінгх Ніджар був лідером сикхських сепаратистів і відкрито підтримував створення незалежної сикхської держави Халістан у регіоні Пенджаб, Індія.

У 1970-х роках сикхи почали сепаратистське повстання в Індії, яке призвело до загибелі тисяч людей, перш ніж його було придушено в наступному десятилітті. З того часу рух переважно зосередився в країнах, де проживає значна кількість сикхів.

Індійська влада раніше називала Ніджара терористом і звинувачувала його в керівництві бойовим сепаратистським угрупованням, але його прихильники заперечували ці звинувачення. Повідомляється, що Ніджар отримував погрози через свою діяльність.

За словами людей із його близького оточення, перед загибеллю канадські спецслужби попереджали Ніджара про те, що він у «списку на ліквідацію» і його життю загрожує небезпека.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, до Києва прибула багатопартійна делегація канадського парламенту на чолі зі спікером палати громад Грегом Фергусом. Головна мета – висловити всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Раніше стало відомо, що Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams на початку наступного року. Про це в інтервʼю CBC News розповів міністр оборони Канади Білл Блер.

Зауважимо, що влада Канади ввела тарифи у розмірі 100% на всі електромобілі з Китаю, зокрема вантажний транспорт та автобуси.