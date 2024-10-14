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«Існують ризики для обороноздатності». Промисловці закликали президента розібратися з «Укрзалізницею»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Існують ризики для обороноздатності». Промисловці закликали президента розібратися з «Укрзалізницею»
Високі логістичні витрати через стрімке зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» роблять українську продукцію неконкурентоспроможною на міжнародному ринку
фото з відкритих джерел

Промисловці закликали президента не допустити зростання тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці»

Політика «Укрзалізниці», яка передбачає чергове збільшення тарифів на вантажні перевезення, створює серйозні загрози як для економіки, так і для обороноздатності країни. Про це йдеться у відкритому листі до президента Володимира Зеленського від об'єднання підприємств «Укрметалургпром», Асоціації УкрФА, а також Асоціацій хіміків, виробників будматеріалів та добувників.

«В Україні саме залізниця є основним засобом вантажоперевезень як всередині, так і за межі України. Залізничний транспорт забезпечує майже 82% вантажних та 36% пасажирських перевезень. І, вочевидь, розуміючи своє монопольне становище, АТ «Укрзалізниця» весь час свого існування намагається вирішувати власні фінансові проблеми за рахунок вантажовідправників», – йдеться у листі.

Після серії підвищень вантажних тарифів у 2021 та 2022 рр., тарифи на транспортування вугілля, руди і вапняку зросли на 140%, металу – на 70%, добрив – на 70%, зерна – на 96%, а порожніх вагонів з-під вугілля – на 158%, вказують промисловці. А тим часом «Укрзалізниця» ініціює ще одне підвищення тарифів, не маючи для цього достатніх обгрунтувань.

«Основним аргументом необхідності підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниця» висуває власну збитковість. Це маніпуляція, адже компанія має всі можливості, щоб залишатися прибутковою: навіть у надскладному для української економіки 2023 році «Укрзалізниця» отримала прибуток в розмірі 5 млрд грн», – підкреслюється у листі.

Високі логістичні витрати через стрімке зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці» роблять українську продукцію неконкурентоспроможною на міжнародному ринку. І це в той час, коли залізорудні підприємства завантажені на 55% від довоєнного рівня, а металургійні підприємства на 65%. Феросплавні підприємства наразі працюють майже в збиток. У хімічній галузі фактично усі основні сектори в експорті знизились або ж «обнулилися», кажуть промисловці.

«В умовах війни «Укрзалізниця», замість утримання вантажів та збільшення вантажної бази, безконтрольно та стрімко розширює свою базу витрат, роздуває собівартість і не виказує зацікавленості у додаткових доходах. Адже з вересня 2023 року «Укрзалізниця» не продала жодного лоту металобрухту – хоча реалізація металобрухту це мільярди гривень додаткових доходів. Навіть у таких умовах фінансовий результат «Укрзалізниця» у першому півріччі 2023 року склав 4.8 млрд грн. Але плани «Укрзалізниці» – до кінця 2024 року роздути витрати так, щоб отримати збиток в розмірі 2,7 млрд грн. При цьому «Укрзалізниця» продовжує приховувати реальне підвищення тарифів за терміном «уніфікація» та «гармонізація», що фактично усуває всі стимули для оптимізації логістичних процесів, ритмічного відвантаження та укрупнення вантажних партій», – підкреслили промисловці.

Підписанти підкреслили: пропозиція «Укрзалізниці» про встановлення єдиного середнього тарифу для всіх перевізників призведе до знищення економічного потенціалу галузей, що є бюджетоутворюючими для «Укрзалізниці» та базовими для всієї економіки України (агро, ГМК, будівництво).

З іншого боку – це зробить «Укрзалізниця» хронічно неконкурентоспроможною у порівнянні з автомобільним транспортом та іншими видами перевезень.

«Недалекоглядна тарифна політика «Укрзалізниці» критично позначиться на всій економіці України та, відповідно, на її обороноздатності та національній безпеці. Тому вже зараз ми просимо ініціювати заходи із покращення фінансового стану «Укрзалізниця», налагодити роботу з підтримки та розвитку вантажної бази компанії, забезпечити оптимізацію витрат, та забезпечити запровадження мораторію на підвищення вантажних залізничних тарифів до скасування військового стану та на період не менше двох років після закінчення бойових дій», – кажуть промисловці.

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Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця будівництво політика залізниця транспорт перевезення

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