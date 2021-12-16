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    Журналісти розповіли, чим займається дружина скандального Гогілашвілі

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    Левченко не подає декларацію як держслужбовець - Журналісти розповіли, чим займається дружина скандального Гогілашвілі
    Левченко не подає декларацію як держслужбовець
    фото Марія Левченко/Facebook

    Саме Марія Левченко присутня майже на всіх зустрічах за участі президента Зеленського

    Дружина вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі Марія Левченко не просто особиста помічниця президента Володимира Зеленського, а й дуже наближена до нього особа. Про це розповів журналіст «Української правди» Роман Кравець в програмі slidstvo info.

    Саме Марія Левченко присутня майже на всіх зустрічах за участі Зеленського. Крім цього, вона формує графік президента.

    «Якщо вам треба потрапити на зустріч до президента, то треба написати спершу їй. Це стосується депутатів, міністрів… Взагалі всіх людей, яким треба потрапити до президента», – зауважив він.

    Кравець наголосив, що Левченко – людина, яка дуже багато знає: «Вона майже на усіх зустрічах президента присутня».

    скріншот відео

    скріншот відео

    Журналісти припускають, що така близькість цієї жінки до Зеленського може пояснити різкий стрибок у кар'єрі її чоловіка.

    Цікаво, що Левченко не подає декларацію як держслужбовець, а ось у декларації Гогілашвілі вказано, що вона торік не отримала грошей за роботу в ОП. Натомість вона у 2020 році отримала зарплату 107 тис. грн в «Квартал 95». Тому питання, на яких умовах вона працює в Офісі президента, залишається відкритим.

    Крім цього, Левченко їздить на автомобілі одного з підрозділів СБУ з номерами прикриття.

    Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

    До слова, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

    Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

    Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

    Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

    Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

    Читайте також: Хто така Марія Левченко? Досьє на загадкову секретарку Зеленського


    Теги: МВС ЗМІ СБУ скандал дружина журналіст уряд Олександра Гогілашвілі звільнення Денис Монастирський
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    Журналісти розповіли, чим займається дружина скандального Гогілашвілі