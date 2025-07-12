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Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 22980 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 12 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 липня втратила:

  • особового складу – близько 1032690 (+1020) осіб;
  • танків – 11013 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 22980 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30194 (+31) од;
  • РСЗВ – 1437 (+0) од;
  • засоби ППО – 1193 (+0) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45248 (+245) од;
  • крилаті ракети – 3436 (+0) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54822 (+90) од;
  • спеціальна техніка – 3929 (+0) од.
Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 12 липня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з два рухалися з протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 1235-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ Генштаб втрати ворог

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