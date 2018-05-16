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    Бойовики викрали у Нігерії майже сотню осіб заради викупу

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    Терористи у Нігерії
    Терористи у Нігерії

    Більшість викрадених осіб - це пасажири, які подорожують між північними та південними частинами Нігерії

    У Нігерії озброєні бойовики на одній з трас Бірнін-Гварі-Кадуна викрали щонайменше 87 осіб та вимагають викуп. 

    Про це повідомляє Vanguard.

    «Озброєні злочинці, що діяли вздовж трас Бірнін-Гварі-Кадуна, викрали у неділю 87 пасажирів», - йдеться у повідомленні.

    За словами представника Національної спілки працівників автомобільних перевезень (NURTW), більшість викрадених осіб - це пасажири, які подорожують між північними та південними частинами країни.

    Раніше спілка попереджала пасажирів, що даний район не є безпечним.

    «Більше 15 автомобілів, включаючи довгі вантажівки, автобуси і комерційні автомобілі, були перехоплені озброєними бандитами, які відібрали своїх жертв і загнали їх в чагарники. Ми знаємо, що викрадачі почали спілкуватися і вести переговори з родинами своїх жертв, вимагаючи викуп», – сказали в NURTW.

    Нагадаємо, 6 травня внаслідок атаки озброєних бандитів на село на півночі Нігерії загинули 45 людей. 

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