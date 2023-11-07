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Бразилія розмістить тисячі військових в аеропортах: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Бразилія розмістить тисячі військових в аеропортах: яка причина
Військовослужбовці бразильських збройних сил охороняють порт Ріо-де-Жанейро
фото: The Guardian

Військове втручання триватиме до травня наступного року

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва оголосив про проведення військової операції, направленої проти банд наркоторговців. В аеропортах Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу та вздовж західного кордону Бразилії в рамках цих зусиль розмістять тисячі військових. Про це повідомляє The Guardian.

Цього тижня до аеропорту та міжнародного аеропорту Гуарульюс у Сан-Паулу буде направлено 600 військовослужбовців військово-повітряних сил.

Понад 1000 військовослужбовців флоту працюватимуть в контейнерних портах Ріо та Ітагуаї в штаті Ріо, а також у порту Сантос у штаті Сан-Паулу. За даними бразильської прокуратури, через ці порти щомісяця до Європи надходить велика кількість південноамериканського кокаїну.

Паралельно з цим, 2000 військовослужбовців посилить контроль на заході кордонів Бразилії з Парагваєм і Болівією, які стали шляхами для незаконного перевезення наркотиків, марихуани, кокаїну і зброї до Бразилії.

Про оголошення військової операції на минулому тижні Лула сказав, що федеральний уряд прагне допомогти Бразилії «позбутися організованої злочинності, злочинних угруповань, торгівлі наркотиками та незаконної торгівлі зброєю».

Військове втручання триватиме до травня наступного року.

Видання зазначає, що останніми місяцями «озброєні до зубів» банди активізували свої зусилля. Так, наприкінці минулого місяця угрупування, відоме як milicias зупинило рух в більшій частині західного Ріо-де-Жанейро, підпаливши десятки автобусів та потяг, щоб не допустити арешту одного з найбільш розшукуваних босів мафії міста.

А початку жовтня трьох лікарів було застрелено біля п’ятизіркового пляжного готелю – пізніше виявилось, що його нібито сплутали з кримінальним авторитетом з іншої банди.

Крім того, громадський резонанс викликали фотографії, оприлюднені поліцією з дронів, на яких зображено наркоторговців із зброєю в руках, що проводять тренування в партизанському стилі в розгалужених фавелах поблизу міжнародного аеропорту Ріо.

Теги: наркотики Бразилія перевезення Порту

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