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Виготовляли понад 6000 «доз» на місяць: викрито міжрегіональну наркобанду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виготовляли понад 6000 «доз» на місяць: викрито міжрегіональну наркобанду
фото: Нацполіція

Нарколабораторію лідер угруповання облаштував в орендованому гаражі

Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну організацію, фігуранти якої виготовляли понад 6000 «доз» «Альфа-PVP» щомісяця. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними поліції, організував злочинну діяльність 20-річний мешканець Дніпропетровської області. Він залучив до незаконної діяльності ще шістьох місцевих мешканців віком від 17 до 31-го років.

Зазначається, що нарколабораторію лідер угруповання облаштував в орендованому гаражі. Її потужності дозволяли зловмисникам щомісяця виготовляти понад 6000 «доз» «Альфа-PVP».

Правоохоронці повідомили, що такий «бізнес» приносив їм понад 1,5 млн грн доходу в місяць.

Раніше повідомлялося, що Дніпрі затриманий начальник одного з відділів Служби безпеки України. Його підозрюють у «кришуванні» лабораторій з виробництва наркотиків у Дніпропетровській та сусідніх областях.

Теги: наркотики поліція

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