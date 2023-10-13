Відсьогодні змінюються правила продажу наркотичних ліків

Термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів

Із 13 жовтня відпуск наркотичних препаратів в аптеках здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Виняток – прифронтові території та зона бойових дій, де продовжать діяти обидва види рецептів – електронний і паперовий. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

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Зазначається, що таке рішення ухвалили ще в листопаді 2022 року. Очікується, що воно дозволить запобігти неконтрольованому обігу наркотичних (психотропних) ліків, адже їхнє вживання має особливо небезпечні ризики для життя та здоров’я людини.

Водночас у МОЗ наголосили, що пацієнтам не варто хвилюватися, оскільки кожен, хто за станом здоров’я потребує таких препаратів, гарантовано їх отримає.

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Що робити, якщо немає мобільного?

У такому разі можна ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів: паспорта й індивідуального податкового номера. Лікар видрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить його номер і код погашення.

Термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів, тобто стільки ж, як і паперового рецептурного бланка.

Що робити якщо вказав неправильний номер телефону або втратив до нього доступ?

Необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті. Номер телефону буде змінено протягом доби.

У МОЗ порадили пацієнтам, якщо є змога, перевірити у сімейного лікаря телефон, прив’язаний до електронної медичної картки, і в разі необхідності змінити його.

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Якщо в лікарні немає світла, чи можна буде отримати наркотичні (психотропні) препарати за паперовими бланками?

Так, існують певні винятки, у межах яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог. Зокрема, через проблеми в роботі електронної системи внаслідок відключення світла, технічні проблеми тощо.

Як бути з пільговими наркотичними препаратами?

Наркотичні пільгові ліки, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.

Чи можна виїхати за кордон із наркотичними ліками, які відпустили за е-рецептом?

Так, але під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати інформаційну довідку й обовʼязково засвідчити її власним підписом і печаткою.

Який лікар може виписати е-рецепт на наркотичні ліки, зокрема пільгові?

Той, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст — хірург, онколог, невролог тощо.

У якій аптеці можна придбати наркотичні ліки за е-рецептом?

У тій, що має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в електронній системі МОЗ.