Brexit у тупику. Британці не задоволені, Мей готується до відставки? геополітика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може оголосити дату своєї відставки вже у середу, 27 березня

З моменту, коли Великобританія проголосувала за Brexit, минуло майже три роки

Дата виходу з Європейського союзу, яку було призначено на 29 березня, відстрочена. І тепер уряд Об'єднаного королівства розглядає варіанти подальших дій, пише BBC.

Що ж думає тепер більшість виборців у Великобританії про вихід з ЄС?

Наскільки добре проходили переговори?

Прем’єр Тереза Мей стверджує, що її угода є найкращим способом виконання вимоги про Brexit, озвученої громадянами на референдумі щодо участі у ЄС.

За даними дослідницьких організацій NatCen Social Research та What UK Thinks, проблема полягає в тому, що самі виборці – зокрема й ті, хто голосував за вихід – тепер почали критикувати ведення британським урядом переговорів щодо Brexit.

Два роки тому ті, хто голосував за вихід з ЄС, здебільшого довіряли у цій справі уряду.

Однак тепер 80% прихильників виходу заявляють, що переговори з приводу Brexit ведуться погано. Ця цифра майже така ж висока, як і серед тих, хто голосував за те, щоб лишитися в ЄС (85%), які й раніше критикували підходи уряду.

Примітно, що ті, хто голосував за вихід, тепер так само критично ставляться до ролі уряду Великої Британії, як і до керівних органів ЄС: 79% прихильників виходу стверджують, що ЄС погано справився з процедурою Brexit.

Чи отримає Великобританія гарну угоду?

І чим довше тривають переговори, тим песимістичнішими стають британці щодо того, наскільки гарну угоду зможе отримати Великобританія.

Два роки тому кількість тих, хто вважав, що Великобританія укладе хорошу угоду (33%), та тих, хто очікував поганої (37%), була майже рівною. Проте ці настрої незабаром змінилися: минулого літа вже 57% британців вважали, що Великобританія покине ЄС на поганих умовах.

І чим довше тривають переговори, тим песимістичнішими стають британці щодо того, наскільки гарну угоду зможе отримати Великобританія

Тепер, коли перший етап переговорів щодо Brexit завершився – хоча, принаймні поки, не схвалений парламентом – частка тих, хто вважає, що Великобританія рухається до поганої угоди, перевищила 63%.

У цьому питанні ті, хто голосували за підтримку, та ті, хто проти Brexit, нині значною мірою дійшли згоди. Це попри на те, що думки прихильників виходу з ЄС спочатку були набагато позитивнішими.

Зараз 66% прихильників Brexit вважають, що Великобританія розглядає угоду за незадовільних умов – це навіть більше, ніж серед противників виходу (64%), які висловлюють цю ж думку.

Схоже, угода прем'єр-міністра не змогла задовольнити багатьох виборців, бажання яких вона мала б задовольнити.

Чи все ще хочуть британці покинути ЄС?

Та чи означають ці настрої, що громадяни змінили свою думку щодо виходу з ЄС?

Опитування вже деякий час демонструють, що тепер трохи більше британців заявляють, що голосували б проти виходу з ЄС, на другому голосуванні, якщо б таке проводилось.

Коли з опитування прибрали варіант «не визначився», то середній рівень підтримки виходу з ЄС склав 54%, відповідно за вихід голосувало б 46%. Прихильники Brexit рідше стверджують, що вони б проголосувати так само знову (82%).

Зміна настроїв на користь противників Brexit спостерігається і серед тих, хто не голосував у 2016-му. 43% з цієї групи проголосували б проти виходу з ЄС, в той час лише 19% кажуть, що проголосували б за вихід.

Насправді, опитування показують недостатню підтримку противників Brexit, щоб припустити, що друге голосування могло б принести інші результати. Але, так само, прихильники Brexit не можуть з упевненістю стверджувати, що баланс думок залишився таким же, яким він був у червні 2016 року.

Думка британців з приводу ще одного референдуму

Тож, чи хочуть виборці у Великобританії нового референдуму?

Відповідь залежить від того, як їх запитують.

Деякі дослідження подають ідею чергового голосування, як опитування громадської думки. І тоді прихильників другого референдуму на 12 пунктів більше за противників.

Проте рівень прихильників та противників змінюється, коли людей запитують, чи має бути повторний референдум з варіантом «Залишитися в ЄС» у бюлетені.

У такому випадку противники повторного референдуму переважають прихильників на дев'ять пунктів.

Але важливішим є те, що противники виходу з ЄС набагато більше зацікавлені в цій ідеї (проведення повторного референдуму – примітка «Главком»), ніж прихильники виходу з ЄС.

Це наводить на думку, що ця пропозиція ще не є виходом з глухого кута, який підтримується обома сторонами в дебатах щодо Brexit.

Прихильники та противники виходу з ЄС можуть погодитися, що їм не подобається угода пані Мей, але це не означає, що вони дійшли згоди щодо того, що має відбутися замість цього.

Тим часом, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, «замордована» питанням Breхіе, може оголосити дату своєї відставки вже завтра, 27 березня. Про це повідомив політичний оглядач видання The Sun Том Ньютон Данн у Twitter.

Джерело: BBC

Переклад для «Главкома» – Анастасія Романова