В окупованому Криму затримали журналіста, який збирав підписи за «референдум» про приєднання півострова до РФ - ЗМІ



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Офіційного підтвердження інформації про затримання Євгена Гайворонського на даний момент нема

Гайворонський приїхав на півострів після його окупації і працював у проросійських ЗМІ

В окупованому Криму затримали журналіста Євгена Гайворонського, який п’ять років тому збирав підписи за проведення «референдуму» про приєднання півострова до РФ. Про це повідомили Крим. Реалії.

Зазначається, що знайомі журналіста уточнюють причину затримання, хоча сам Гайворонський повідомив, що йому «закидають наркотики».

«Він мені подзвонив пару годин тому. І дуже коротко сказав: «У мене є один дзвінок. Затримали. Закидають наркотики». Я, природно, запитала, які. Він сказав: «Анабіоїди. О 15:00 у мене суд (за місцевим часом – КР). Усе. У міському суді Ялти», – розповіла знайома Гайворонського.

Офіційного підтвердження інформації про затримання на даний момент нема.

Євген Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вишу. У Ялті живе кілька років.

Раніше працював прес-секретарем у місцевій проросійській громадській організації «Народна єдність». Її активісти в березні 2014 року збирали підписи за проведення «референдуму» про приєднання півострова до Росії. Потім Гайворонський редагував проросійський «Евразийский журнал». На цій посаді він хвалив Путіна під час перегляду його щорічного послання, що транслювалося на набережній Ялти.

Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання «Комсомольская правда». А після звільнення з неї став співпрацювати з севастопольським виданням «Примечания», що називають опозиційним за критику місцевої влади. Журналіста періодично не пускали на сесію міськради.

На початку лютого 2018 року кримський журналіст Євген Гайворонський повідомив, що його побили в центрі Ялти. За словами потерпілого, у той день він йшов на зустріч з читачем – поговорити про майбутній ремонт у міському парку. Журналіст вважає замовником цього нападу ялтинського девелопера Дмитра Тюкаєва, «бізнесу і порушенням закону якого» він присвятив кілька журналістських розслідувань. Тюкаєв заявив, що подав позов до Гайворонського про захист честі, гідності та ділової репутації у зв'язку із згадуванням свого імені в цій історії. Гайворонського публічно звинуватили в інсценуванні події.

23 березня севастопольський інформаційний сайт «Примечания» повідомив, що припинив співпрацю з ялтинським журналістом Євгеном Гайворонським після його «проукраїнських висловлювань» і коментарів, що «не відображають позицію редакції».

Також у Ялті російські силовики 6 березня провели обшук у журналіста і блогера, який співпрацює з севастопольським виданням «Примечания», Євгена Гайворонського за місцем його проживання.