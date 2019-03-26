У Британії три члени уряду заявили про відставку через Brexit
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Урядовці звинуватили Мей в тому, що вона «грає в рулетку з життями і засобами для існування переважної більшості людей в країні»
У Великобританії три члени уряду подали у відставку через Brexit. Про це у вівторок, 26 березня, повідомляє ВВС.
Зокрема, парламентський заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Гаррінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і парламентський заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн заявили, що йдуть у відставку.
Зазначається, що урядовці незгодні з політикою прем'єр-міністра Терези Мей щодо Brexit.
Гаррінгтон звинуватив уряд Мей в тому, що він «грає в рулетку з життями і засобами для існування переважної більшості людей в цій країні, які працюють або в інший спосіб залежать від бізнесу».
Нагадаємо, палата громад Великобританії 25 березня пізно ввечері проголосувала за те, щоб у середу провести голосування за різними сценаріями виходу з глухого кута, куди зайшло питання про Brexit.