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    У світі

    У Британії три члени уряду заявили про відставку через Brexit

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    Палата громад Великобританії 25 березня проголосувала за те, щоб у середу провести голосування щодо&nbsp;Brexit за різними сценаріями - У Британії три члени уряду заявили про відставку через Brexit
    Палата громад Великобританії 25 березня проголосувала за те, щоб у середу провести голосування щодо Brexit за різними сценаріями

    Урядовці звинуватили Мей в тому, що вона «грає в рулетку з життями і засобами для існування переважної більшості людей в країні»

    У Великобританії три члени уряду подали у відставку через Brexit. Про це у вівторок, 26 березня, повідомляє ВВС.

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    Зокрема, парламентський заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Гаррінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і парламентський заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн заявили, що йдуть у відставку.

    Зазначається, що урядовці незгодні з політикою прем'єр-міністра Терези Мей щодо Brexit. 

    Гаррінгтон звинуватив уряд Мей в тому, що він «грає в рулетку з життями і засобами для існування переважної більшості людей в цій країні, які працюють або в інший спосіб залежать від бізнесу».

    Нагадаємо, палата громад Великобританії 25 березня пізно ввечері проголосувала за те, щоб у середу провести голосування за різними сценаріями виходу з глухого кута, куди зайшло питання про Brexit.

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    Brexit Тереза Мей Велика Британія уряд
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