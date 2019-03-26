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    У світі

    Тереза Мей завтра може оголосити про відставку

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    За словами парламентарія, існує велика ймовірність, що Мей назве дату своєї відставки&nbsp;з посади партійного лідера і прем'єр-міністра - Тереза Мей завтра може оголосити про відставку
    За словами парламентарія, існує велика ймовірність, що Мей назве дату своєї відставки з посади партійного лідера і прем'єр-міністра

    Мей виступить завтра о 19:00 (за київським часом) на засіданні, так званого, Комітету 1922, що об'єднує рядових членів Консервативної партії

    Британський прем'єр-міністр Тереза Мей завтра, 27 березня, може оголосити дату своєї відставки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на члена британського парламенту, який передав інформацію на умовах анонімності.

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    Зазначається, що Мей виступить завтра о 19:00 (за київським часом) на засіданні, так званого, Комітету 1922, що об'єднує рядових членів Консервативної партії.

    За словами парламентарія, існує велика ймовірність, що Мей назве дату своєї відставки з посади партійного лідера і прем'єр-міністра.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мей пообіцяла піти у відставку, якщо парламент схвалить її угоду з Євросоюзом щодо Brexit. До цього міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що відставка Мей не вирішить проблем, пов'язаних з процесом виходу Британії зі складу ЄС.

    Сьогодні стало відомо, що три члени уряду Мей заявили про відставку через незгоду з її політикою щодо Brexit. Зокрема, у відставку пішли заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн.

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