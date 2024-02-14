Британська розвідка пояснила, які проблеми для ППО України складають ракети «Циркон»

Під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого противник застосував для удару по Києву «гіперзвукову» ракету 3М22 «Циркон»

«Циркон» здатний розвивати швидкість 9 махів і дальність ефективної стрільби до 1000 км

Росія може використати маневрений пусковий комплекс для запуску гіперзвукових ракет «Циркон». А це може бути проблемою для української ППО. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, згідно з аналізом, проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Україну 7 лютого. На відео уламків видно фрагменти двигуна та кермових механізмів зі специфічним маркуванням, яке, згідно з повідомленням, характерне для ракети 3М22 «Циркон».

Повідомляється, що «Циркон» здатний розвивати швидкість 9 махів і дальність ефективної стрільби до 1000 км. Спочатку він був розроблений для використання у ВМФ Росії.

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За даними британської розвідки, у Чорному морі немає суден, які б могли нести ракети, що викликає питання про метод запуску.

«Ймовірно, для цієї мети було адаптовано російську наземну систему берегової оборони К-300. Якщо його використання підтвердиться, це стане серйозною проблемою для української ППО через його швидкість і маневреність», – йдеться у повідомленні.

У міноборони Британії вважають, що Москва «зазнає нової чинної системи озброєння в умовах реального конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості».

Як повідомлялося, що під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого противник застосував для удару по Києву «гіперзвукову» ракету 3М22 «Циркон». Заявлено, що 3М22 «Циркон» – це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії.

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Ракета призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони. Запускають «Циркон» з універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах та з мобільних берегових ракетних установок.