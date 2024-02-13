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Росія готується до війни з НАТО – естонська розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія готується до війни з НАТО – естонська розвідка
Глава розвідки Естонії наголосив, що військовий напад з боку Росії є «малоймовірним» у короткостроковій перспективі
фото з відкритих джерел

За словами глави естонської розвідки, Росія обрала шлях довгострокової конфронтації

Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття. Про це заявив керівник естонської розвідувальної служби Каупо Росін, повідомляє Reuters.

На пресконференції глава естонської розвідки зазначив, що така оцінка ґрунтується на планах РФ подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також Естонією, Литвою і Латвією.

«Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того», – сказав Росін.

Керівник естонської розвідувальної служби вважає, що військовий напад з боку Росії є «малоймовірним» у короткостроковій перспективі, частково через те, що Москва змушена тримати війська в Україні, і залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідним до нарощування сил в Європі.

Говорячи про ситуацію з війною РФ проти України, Росін зазначив, що вважає малоймовірним суттєвий прорив російських окупаційних військ до президентських виборів, оскільки для досягнення цілей РФ потрібно буде мобілізувати значно більше військ.

За словами очільника розвідки, здатність Росії забезпечити свої війська боєприпасами продовжує переважати над можливостями України, і якщо західна підтримка не буде збережена або збільшена, Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Як повідомлялося, російські сили, схоже, поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області.

До слова, Німеччина та інші країни НАТО за п’ять років повинні бути готовими до війни.

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Теги: Естонія розвідка НАТО росія війна

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