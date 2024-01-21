Ворог активізувався на всіх ділянках фронту: британська розвідка назвала причину

Кількість російських обстрілів на лінії фронту 19 січня збільшилася на 27% порівняно з попередньою добою

Замерзлий ґрунт дозволяє ворожій бронетехніці пересуватися по пересіченій місцевості

Протягом останніх двох тижнів російські загарбники посили інтенсивність наступу на всіх напрямках фронту. Ключовим фактором, який цьому сприяє, скоріш за все, є замерзання ґрунту. Про це йдеться в щоденному звіті розвідки міноборони Британії.

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Як зазначається, 19 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що кількість російських обстрілів на лінії фронту збільшилася на 27% порівняно з попередньою добою. Тоді було зафіксовано 81 авіаудар і 45 ракетних обстрілів.

Британські розвідники зауважили, що додаткові дані Генштабу ЗСУ, які порівнюють період 14-18 січня 2024 року з попереднім п'ятиденним періодом поточного місяця, підтверджують зростання кількості російських обстрілів.

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За ці п'ять днів, як стверджує розвідка, кількість втрат військової техніки з боку РФ зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Водночас кількість втрат росіян в особовій силі за той же період також зросла на 15%.

«Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності по всьому фронту протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором, що сприяє цьому, скоріш за все, є замерзання ґрунту, що дозволяє пересуватися бронетехніці по пересіченій місцевості», – пояснили британські розвідники.

Нагадаємо, американські аналітики ISW повідомили, що російські війська захопили Крохмальне у Куп'янському районі Харківської області. Однак, за даними Збройних сил України, це тимчасове явище.

Також повідомлялося, що російські окупанти змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки.

До слова, триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.