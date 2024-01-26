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Британська розвідка пояснила, про що свідчить вирок Гіркіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, про що свідчить вирок Гіркіну
Вирок Гіркіну є частиною ширшого переслідування тих, хто критикує Кремль і війну в Україні,
фото з відкритих джерел

Гіркіна було заарештовано в липні 2023 року після заколоту Пригожина

Засудження Ігоря Гіркіна до чотирьох років тюрми свідчить, що Кремль переслідує всіх критиків режиму. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 25 січня російський суд засудив колишнього військового блогера та колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна до чотирьох років позбавлення волі за «публічне розпалювання екстремістської діяльності» через його критику ведення війни проти України.

Гіркін воював на Донбасі у 2014 році і якийсь час був «міністром оборони» так званої «ДНР». У 2022 році він висловився в блозі підтримки вторгнення в Україну, але пізніше виступив із різкою критикою російського керівництва та його керівництва «спеціальною військовою операцією», – йдеться у повідомленні.

Гіркіна було заарештовано в липні 2023 року після заколоту Пригожина, а в листопаді 2023 року він заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Росії 2024 року.

За даними британської розвідки, після заколоту Кремль став більш чутливим до критики проведення ним «спеціальної військової операції» з боку консервативних націоналістів, оскільки вони є однією з небагатьох альтернативних путінському керівництву, що заслуговують на довіру.

«Вирок Гіркіну є частиною ширшого переслідування тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, і відображає авторитарніший характер життя в путінській Росії», – зазначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, 25 січня російський суд засудив Ігоря Гіркіна на чотири роки колонії. Його звинуватили у «публічних закликах до екстремістської діяльності».

Теги: Ігор Гіркін британська розвідка суд

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