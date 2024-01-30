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Британська розвідка пояснила, чому російські літаки скидають ракети і бомби на свої села

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому російські літаки скидають ракети і бомби на свої села
Російські літаки у 2 двох населених пунктах Білгородської області впустили дві авіабомби ФАБ-250
фото ілюстративне

Британці вважають, що збільшення частоти інцидентів, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в РФ

Останнім часом російська авіація все частіше скидає бомби на своїй території. Це демонструє ступінь втоми персоналу та недостатню підготовку. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Білгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий – на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 м.

За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найраніший випадок стався у Білгороді 20 квітня 2023 року.

«Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку», - зазначили у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося,  що під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. 

Також російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область.

Теги: британська розвідка літак бомбардування ракета

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