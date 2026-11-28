Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився перевірити готовність загонів народного ополчення в усіх регіонах країни, зокрема у прикордонних областях, які межують із державами НАТО – Латвією та Литвою. У межах перевірки добровольцям уже видають автомати АК-74, а також проводять заняття з тактичної медицини та військової підготовки. Про це повідомляють державні білоруські ЗМІ, інформує «Главком».

Зокрема, перевірки розпочалися в Ошмянському та Воронівському районах Гродненської області, що межують із Литвою. За дорученням Лукашенка учасникам загонів народного ополчення видали автомати АК-74.

Програма зборів, які стартували 25 листопада, передбачає стрільби, навчання з тактичної медицини та відпрацювання тактики дій під час виконання завдань із забезпечення режиму воєнного стану. У Воронівському районі ополченців також ознайомлюють із безпілотниками.

Заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Андрій Горбатенко назвав народне ополчення одним з елементів системи воєнної безпеки країни. За його словами, основним завданням таких формувань є забезпечення внутрішнього порядку на місцевих територіях.

Паралельно перевірку системи формування та підготовки народного ополчення планують провести у Вітебській області, яка межує з Латвією та Литвою. Там мають оцінити, наскільки місцеві загони готові виконувати покладені на них завдання.

Крім того, Лукашенко затвердив укази, які передбачають щорічне проведення навчальних зборів для учасників народного ополчення. На період таких зборів добровольцям надаватимуть статус військовослужбовців.

Раніше самопроголошений президент Білорусі закликав розширювати мережу загонів народного ополчення. Зокрема, у Вітебській області він виступав за створення таких формувань при сільських радах, пояснюючи це сусідством країни з державами НАТО.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує безпосередньо вступати у війну проти України, оскільки це створить для країни додаткові військові та політичні проблеми. За його словами, білоруській армії довелося б утримувати значно довшу лінію фронту, а конфлікт міг би призвести до прямого зіткнення з військами НАТО.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Петро Порошенко несе більшу відповідальність за війну, ніж Володимир Зеленський. За його словами, нинішній президент України лише успадкував ситуацію, яка склалася до його приходу до влади.