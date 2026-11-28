У Telegram-каналі губернатора Хабаровського краю Дмитра Демешина несподівано опублікували три короткі повідомлення, зміст яких викликав запитання. У дописах ішлося: «привіт», «пиши» та «я в дупі». Про це розповідає «Главком» із посиланням на Sota.

Усі три повідомлення з'явилися окремими публікаціями з підписом «Демешин». Однак невдовзі після публікації їх видалили.

Обставини появи цих повідомлень залишаються невідомими. Зокрема, не повідомляється, кому саме вони були адресовані та хто розмістив їх в офіційному каналі очільника регіону.

Раніше в тому самому каналі Демешин публікував повідомлення про зустріч, присвячену питанням удосконалення контрольно-наглядової діяльності та обміну досвідом із представниками інших регіонів.

Раніше повідомлялося, що у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який є найбільшим підприємством регіону та найсхіднішим НПЗ Росії.

Це вже не перший гучний інцидент на цьому підприємстві: у квітні 2025 року на Комсомольському НПЗ вже спалахувала масштабна пожежа – тоді загорілася технологічна колона на висоті близько 50 метрів, а площа займання сягала 100–300 кв. м.