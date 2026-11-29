У провінції Кунар на північному сході Афганістану стався вибух поблизу школи. За даними речника руху «Талібан», щонайменше 10 людей загинули, ще понад 110 дістали поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попереднє розслідування встановило, що вибух стався на складі вибухових речовин, який належав гірничодобувним компаніям. У «Талібані» попередньо пов’язують трагедію з недбалістю та порушенням правил безпеки.

Після вибуху поранених дітей доправляли до лікарень на різних транспортних засобах. Місцева жителька Нур Рахман розповіла Associated Press, що після вибуху кинулася до зруйнованої будівлі, де перебували діти. Серед уламків вона почула крики, знайшла руку своєї племінниці, яка ще рухалася, і змогла витягнути її разом з іншими пораненими.

Інший очевидець, Хаджі Сулейман, чий син постраждав під час вибуху, описав побачене як сцену масштабних руйнувань. За його словами, на місці були загиблі та закривавлені діти, обвалені дахи й зруйновані стіни – від будівлі школи майже нічого не залишилося.

У провінції Кунар, яка межує з Пакистаном, працює кілька гірничодобувних підприємств.

Ще один вибух в освітньому закладі стався в Афганістані три місяці тому – у навчальному центрі в Кабулі. Тоді постраждали щонайменше 42 дитини. За даними Reuters, щонайменше 35 госпіталізованих були віком від 10 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби активізують диверсійну діяльність у Європі, залучаючи мережі завербованих виконавців. Використання вибухівки та підпалів за останній рік приблизно подвоїлося, а наступна масштабна атака може призвести до численних жертв і загострити відносини між європейськими державами.

За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Москва веде проти європейських країн так звану нетрадиційну війну, намагаючись послабити підтримку України. Основні цілі – об'єкти критичної інфраструктури, від яких залежить постачання військової допомоги Києву: залізничні шляхи, транспортні вузли, енергетичні мережі та підприємства оборонної промисловості.