У суботу, 28 листопада, в столиці Албанії Тирані під час акції протесту в День незалежності спалахнули заворушення. Демонстранти на чолі зі студентами вимагали відставки прем'єр-міністра Еді Рами після кількох місяців антиурядових виступів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Учасники мітингу, частина з яких була в масках, закидали правоохоронців камінням та пляшками із запальною сумішшю й намагалися прорватися до офісу глави уряду. У відповідь поліція застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі, відтіснивши натовп від урядової будівлі.

Масові протести, спричинені невдоволенням через корупцію у владі, брак робочих місць та низький рівень освіти, тривають у Тирані з середини жовтня й поширилися на інші міста країни. Акції неодноразово переростали в насильство, під час якого мітингувальники підпалювали банки й урядові установи, трощили вітрини магазинів та розбирали бруківку. Учасники демонстрації вимагали подолання бідності, припинення еміграції, кращих умов життя та якісної охорони здоров'я, а на одному з банерів виднівся напис «Албанія не продається».

Нинішня хвиля заворушень розпочалася після переважно мирних літніх протестів проти елітного прибережного будівництва, яке підтримав зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ці події стали найсерйознішим політичним викликом для Еді Рами, який очолює уряд із 2013 року й торік вчетверте здобув перемогу на виборах. Сам прем'єр наполягає на законності забудови та обіцяє захистити довкілля.

Тирана відкидає звинувачення в корупції та закликає демонстрантів до діалогу. Намагаючись знизити напругу в суспільстві, уряд також запровадив соціальні заходи, зокрема здешевив пальне та збільшив фінансову підтримку для малозабезпечених сімей. Водночас корупційні скандали протягом багатьох років шкодили репутації Албанії, а аналітики вказують, що країна перетворилася на центр для злочинних угруповань, які відмивають кошти від торгівлі зброєю та наркотиками.

Попри це, Рама запевняє, що його кабінет веде безпрецедентну боротьбу з корупцією, поки країна очолює групу балканських держав, які прагнуть вступити до Європейського Союзу до 2030 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні студентські заворушення в Албанії. За даними місцевого МОЗ, після сутичок медичної допомоги потребували 89 людей, серед яких 61 поліцейський. Протести поширилися за межі Тирани, а до студентів долучилися старшокласники.