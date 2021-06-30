Чехія заборонила поїздки в Росію, Туніс і ряд інших країн через мутації коронавірусу
Обмежувальний захід діятиме до 31 Липня
МОЗ Чехії заборонило громадянам країни відвідувати Росію, Туніс і ще кілька держав через поширення в них нового штаму коронавірусу. Про це повідомляє чеське видання Novinky з посиланням на розпорядження Міністерства охорони здоров'я.
Ті, хто в'їжджають з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест і відбути 14 денний карантин.
За даними видання, до 30 червня в списку перебували 14 країн, включаючи Індію, кілька країн Африки і Південної Америки. З 1 червня в цей список будуть додані:
- Росія;
- Парагвай;
- Намібія.
- Туніс в заборонений список увійде з 5 липня.
Обмежувальний захід діятиме до 31 Липня. Заборона вводиться для запобігання подальших випадків завезення в країну мутацій коронавірусу і їх поширення.
Приїжджаючі до Чехії з цих країн повинні надати негативний ПЛР-тест, а потім складати ще два тести після прибуття. Крім того, мандрівникам доведеться відбути 14-денний карантин і носити медичні маски.
Видання зазначає, що на позачерговому засіданні уряду 1 липня буде вирішуватися питання про внесення Єгипту до списку країн з високим ризиком зараження новими штамами коронавірусу