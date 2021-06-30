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    Чехія заборонила поїздки в Росію, Туніс і ряд інших країн через мутації коронавірусу

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    Чехія заборонила поїздки в Росію, Туніс і ряд інших країн через мутації коронавірусу

    Обмежувальний захід діятиме до 31 Липня

    МОЗ Чехії заборонило громадянам країни відвідувати Росію, Туніс і ще кілька держав через поширення в них нового штаму коронавірусу. Про це повідомляє чеське видання Novinky з посиланням на розпорядження Міністерства охорони здоров'я.

    Ті, хто в'їжджають з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест і відбути 14 денний карантин.

    За даними видання, до 30 червня в списку перебували 14 країн, включаючи Індію, кілька країн Африки і Південної Америки. З 1 червня в цей список будуть додані:

    • Росія;
    • Парагвай;
    • Намібія.
    • Туніс в заборонений список увійде з 5 липня.

    Обмежувальний захід діятиме до 31 Липня. Заборона вводиться для запобігання подальших випадків завезення в країну мутацій коронавірусу і їх поширення.

    Приїжджаючі до Чехії з цих країн повинні надати негативний ПЛР-тест, а потім складати ще два тести після прибуття. Крім того, мандрівникам доведеться відбути 14-денний карантин і носити медичні маски.

    Видання зазначає, що на позачерговому засіданні уряду 1 липня буде вирішуватися питання про внесення Єгипту до списку країн з високим ризиком зараження новими штамами коронавірусу

    Теги: Чехія карантин Туніс
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    Чехія заборонила поїздки в Росію, Туніс і ряд інших країн через мутації коронавірусу