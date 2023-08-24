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Скільки українських біженців готові повернутися додому з Чехії: шокуючі результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки українських біженців готові повернутися додому з Чехії: шокуючі результати опитування
Біженці, які живуть у Чехії, не надто прагнуть повертатись до України
фото з відкритих джерел

Понад 75% осіб, які отримали в Чехії тимчасовий захист, наразі не мають наміру кудись переїжджати

Лише близько 10% українських біженців, які опинились у Чехії, планують найближчим часом повернутися на батьківщину. Про це свідчить опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у рамках дослідження ситуації серед переміщених осіб.

Зазначається, майже три чверті респондентів прожили далеко від дому понад дев'ять місяців. Кількість тих, хто колись хоче повернутися додому неухильно падає: у другому кварталі таких було 66%, тоді як минулої осені цей показник становив 75%. Тільки 10% українців хотіли б якнайшвидше повернутися на колишнє місце проживання, а 75% осіб, які отримали в Чехії тимчасовий захист, наразі не мають наміру кудись переїжджати.

У той же час, серед тих, хто хотів би виїхати з Чехії до третьої країни, більшість назвали Німеччину. За нею слідують Канада, Польща та Іспанія. Основними причинами переїзду є можливість працевлаштування, наявність у цій країні друзів та родичів. Деякі вказали як причину від'їзду припинення державної підтримки у наданні житла.

До слова, колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України. У Чехії виявилося надто багато молодих чоловіків з України, які не роблять нічого для захисту своєї країни. Про це заявив колишній президент країни Мілош Земан.

«Коли сюди приїхали біженці з України, мені повідомили, що 80% з них жінки та діти, і я припускав, що решта, 20%, будуть переважно літні чоловіки та літні жінки. Що ж, здається, я помилився, чи ця інформація була неточною. Вчора мене відвідав мер Находа (місто в Чехії в Краловеградецькому краї, адміністративний центр однойменного району – «Главком») Ян Бірке. І він мені сказав: «У Наход направили тисячу українців, і значну частину – не кажу, що більшість – значну частину з них складають молоді чоловіки», – сказав він.

При цьому колишній президент вважає, що ця молодь не допомагає країні. За його словами, не обов'язково йти на передову, брати участь у бойових діях, але вони цілком «можуть працювати на заводах зброї, розчищати завали, допомагати у сфері охорони здоров'я».

Нагадаємо, після початку повномасштабного втроргення Росії в Україну за офіційними даними, до Чехії  прибуло понад 360 тис. українців. Останнім часом чеська влада стала урізати допомогу біженцям і стимулювати їхнє повернення додому. На це зокрема спрямовано підготовлену шосту поправку до Lex Ukrajina («Закону про Україну»), в рамках якої уряд Чехії підготує програму підтримки біженців у разі їхнього добровільного повернення на батьківщину.

Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Раніше, у Чехії чоловіки побили двох громадянок України, заздалегідь уточнивши, звідки вони приїхали. Інцидент стався у містечку Пласі, що на півночі Пльзенського краю. Самі біженки, які приїхали до Чехії із дітьми через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, не можуть пояснити мотив нападу чехів. Побиті українки намагалися зв'язатися з поліцією, щоб з'ясувати, чи знайдено кривдника. Однак там відбулися загальними фразами.

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Теги: Польща Чехія президент місто влада біженці молодь

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