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До БРІКС можуть запросити відразу кілька країн, Трампу шукають заміну: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
До БРІКС можуть запросити відразу кілька країн, Трампу шукають заміну: головне за ніч
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Республіканці наполягають на альтернативі Трампу

Декілька високопоставлених спонсорів Республіканської партії перебувають у стані нервової напруги через свої поточні варіанти кандидатів на 2024 рік і призупиняють фінансування в надії на можливість залучення альтернативного кандидата в президентські перегони в останній момент. У межах зустрічі в ПАР одразу кілька країн можуть бути запрошені до БРІКС, однак офіційний перелік держав-кандидатів поки що тримається в секреті. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Республіканці наполягають на альтернативі Трампу

Декілька високопоставлених спонсорів Республіканської партії перебувають у стані нервової напруги через свої поточні варіанти кандидатів на 2024 рік і призупиняють фінансування в надії на можливість залучення альтернативного кандидата в президентські перегони в останній момент. Ця стратегія спрямована на відокремлення від колишнього президента Дональда Трампа.

За інформацією видання, губернатор Вірджинії Гленн Янгкін та губернатор Джорджії Брайан Кемп отримали конфіденційні пропозиції від впливових осіб республіканської партії і не виключають можливості звернутися до участі.

Цей пошук альтернативного кандидата, який би відрізнявся від Трампа, може вказувати на певну невдоволеність губернатора Флориди Рона Десантіса, якого раніше вважали головним суперником Трампа. Однак Десантіс зазнає труднощів у наборі підтримки перед першими передвиборчими дебатами Республіканської партії, запланованими на середу.

США і Південна Корея розпочали масштабні військові навчання

У Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї. 

Навчання, які називаються комбінованими навчаннями Ulchi Freedom Shield (UFS), засновані на сценарії повномасштабної війни на Корейському півострові. Триватимуть вони 11 днів і охоплятимуть різноманітні аспекти військової підготовки. Програма включатиме командно-штабні тренування на основі комп’ютерного моделювання, польові тренування механізованих підрозділів та військ повітряних та морських сил із проведенням бойової стрільби. Також передбачена підготовка сил цивільної оборони.

Інформація щодо учасників, складу, бойової техніки та озброєння, які залучаються до навчань, не розголошується.

На півдні Каліфорнії стався сильний землетрус

Під час тропічного шторму Хіларі на півдні штату Каліфорнія, США, стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що епіцентр поштовхів розташований на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Також було зафіксовано кілька дрібніших афтершоків.

В американській службі моніторингу за цунамі заявили, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає.

До БРІКС може бути запрошено одразу кілька країн

У межах зустрічі в ПАР одразу кілька країн можуть бути запрошені до БРІКС, однак офіційний перелік держав-кандидатів поки що тримається в секреті. 

23 країни подали офіційні заявки на вступ до БРІКС. Співрозмовник видання вважає малоймовірним, що до спілки будуть запрошені одразу всі 23 країни. Очікується, що на саміті будуть узгоджені критерії для прийому нових членів.

За даними ЗМІ, єдина валюта не стоїть на порядку денному, попри невдоволення, що зростає, домінуванням долара серед країн БРІКС.

Зазначається, що обговорення про можливе розширення стало супроводжуватися протистоянням між Китаєм, який хоче бачити в союзі не лише економічну, а й політичну силу та Індією, яка виступає проти цього. Джерело в Пекіні відзначило, що у разі розширення БРІКС на організацію припадатиме така сама частка ВВП, як і на G7.

Чехія готує програму для повернення українських біженців

Чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України

Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Хунта Нігеру повідомила, коли поверне країну у цивільне правління

Лідер державного перевороту в Нігерії оголосив про намір повернути західноафриканську країну під цивільне правління протягом трьох років. Про це заявив генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas.

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) погрожувала військовими діями задля скасування ув'язнення президента Мохамеда Базума у випадку, якщо переговори з хунтою проваляться.

Водночас глава хунти заявив, що Нігер не хоче війни, але буде захищатися від будь-якого іноземного втручання.

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Теги: Південна Корея переговори цунамі землетрус озброєння БРІКС навчання фінансування військові партії військові навчання валюта

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