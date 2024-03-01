Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету

Монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн

Національний банк у п’ятницю, 1 березня, ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя», яку почнуть продавати в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) з 7 березня. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тираж монети – до 100 тис. штук, монета йде у сувенірній упаковці.

Зазначається, що монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На аверсі монети розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям – брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.

Загалом через інтернет-магазин НБУ планується реалізувати 25 тис. пам’ятних монет, із них у перший день продажу – 15 тис.

Нагадаємо, 23 лютого Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Це друга пам’ятна банкнота, випущена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Раніше у День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Кохання».