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Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи щодо боєприпасів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи щодо боєприпасів для України
Раніше стало відомо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів
фото з відкритих джерел

Глава литовського уряду назвала чеську ініціативу дуже важливою

Литва вирішила підтримати багатосторонню ініціативу, започатковану Чехією щодо придбання і передачі Україні артилерійських боєприпасів з-за меж Європейського Союзу. Про це 4 березня сповістив литовський уряд за підсумками телефонної розмови прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте з чеським колегою Петром Фіалою.

Голова уряду Литви назвала чеську ініціативу дуже важливою, «особливо в цей час, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося».

«Литва і надалі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищать здатність України ефективно захищатися від російської агресії, тим самим захищаючи свободу всієї Європи», – наголосила вона.

Під час телефонної розмови прем'єр-міністри Литви та Чехії також обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення оборонних інвестицій в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Зокрема, Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. 

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

Теги: війна боєприпаси Чехія озброєння Литва

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