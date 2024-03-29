Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Проросійські мережі впливу у Чехії: як спецслужби РФ дестабілізують ситуацію в Європі

glavcom.ua
Росія вливає шалені кошти, аби спотворювати інформаційне поле у демократичному світі
фото: Depositphotos

Кремль веде агресивну інформаціну війну всередині Євросоюзу

Днями чеський прем’єр Петер Фіала заявив, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

Він зазначив, що події останніх двох днів є результатом міжнародної співпраці, яку розпочала Прага і яку успішно координує. «Я пишаюся тим, що саме ми показали силу та вміння приймати вчасні та правильні рішення», – зазначив Фіала.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію на теритрії Чехії та інших країн ЄС,

Нагадаю, у 2018 році у засобах масової інформації країни-окупанта та так званої «лнр», було опубліковано повідомлення про те, що уряд Чеської Республіки заборонив активістам проросійської громадської організації «Товариство друзів «лнр» і «днр» організовувати збір коштів для так званої «гуманітарної допомоги», яка фактично була завуальованою формою фінансування терористичних організацій.

Про резонансне рішення чеської влади повідомив тоді голова цієї організації Яромир Вашек. «Міністерство закордонних справ Чеської Республіки відхилило публічний збір коштів для ЛНР і ДНР, який хотіло організувати наше «Товариство друзів «лнр» і «днр», – заявив він. За словами Вашека, чеські чиновники визнали збір коштів недоцільним «з точки зору зовнішньої політики».

За інформацією аналітичного відділу ГІ « Права Справа», Яромир Вашек родом з Оломоуца. З 1982-го року працював шкільним вчителем географії та історії. З 2014 року – на пенсії. Член компартії Чехії і Моравії (Komunistická strana Čech a Moravy). Вперше відвідав окупований Луганськ навесні 2016 року.

У грудні 2016 року, після чергової поїздки на окуповані території Луганщини, Вашек виступив з ініціативою про створення «Товариства друзів «лнр» і «днр». Програмними засадами так званого «Товариства» були антиукраїнська інформаційна кампанії в ЗМІ, збір «гуманітарної допомоги» для жителів самопроголошених «республік» і проведення в Чехи вуличних акцій з антиукраїнськими гаслами на підтримку т.зв. «л/днр».

За словами Вашека, створення організації було викликано необхідністю прориву інформаційної блокади, адже, на його думку, «більшість ЗМІ Чехії пишуть неправду, нав'язуючи співгромадянам образ жителів Донбасу, включаючи дітей, як терористів».

20 червня 2016 року в окупованому Луганську Вашек брав участь в роботі «круглого столу» «Подолання інформаційної блокади Донбасу на території України і країн ЄС». За інформацією аналітичного відділу ГІ «Права справа», учасники заходу, громадяни Чехії, Німеччини та Нідерландів обговорювали питання висвітлення в європейських ЗМІ війни на сході України і «порушення свободи слова на території України і в країнах Європи».

Тоді, на прес-конференції в Луганську, Вашек заявив, що учасники очолюваної ним організації покажуть чехам фотовиставку про події на Донбасі. Фотовиставка включала в себе 55 фотографій, які безпосередньо на територіях окупованих областей Сходу України знімав сам Вашек. Плюс, фотографії луганських і донецьких авторів. При цьому фотовиставка мала чітке антиукраїнське забарвлення.

Крім фотовиставки, «Товариство» організувало і провело на території Чеської Республіки ряд антиукраїнських мітингів і заходів. У 2017 році активісти організації з прапорами так званої «Новоросії» провели демонстрацію під посольством України. Крім того, пікетували міністерство внутрішніх справ Чехії з протестом проти створення в структурі МВС ЧР відділу по боротьбі з проросійською пропагандою.

У грудні 2017 року активісти організації провели чергову антиукраїнську акцію на території Чеської Республіки. У Празі, за підтримки депутата парламенту Чеської Республіки Ярослава Фолдина, активіста Чеської соціал-демократичної партії, пройшла презентація книги «Війна в тіні Майдану – Правда про український конфлікт», яка носила яскраво виражений антиукраїнський характер. Автори книги – словаки Лудовіта Штевка, Марек Магута і Володимир Могорита.

У Чехії «Товариство» координує діяльність з лівими організаціями та партіями, а також з різними панслов'янськими об'єднаннями. Примітно, що фактичним куратором цих громадських організацій і політичних сил є такзвана «Міжнародна слов'янська рада», яку очолював сумнозвісний російський політик Сергій Бабурін. Члени «Товариства друзів «днр» та «лнр» брали участь у засіданнях «Слов'янського комітету Чехії». Голова останнього Ян Мінарж і Вашек були учасниками «Всеслов'янського з'їзду в Празі» організатором якого виступав «Російський Міжнародний слов'янський комітет».

У грудні 2017 року, я, як співголова ГІ «Права Справа», звернувся до правоохоронних органів України із заявою про необхідність вжитти заходів, заборонивши Яромиру Вашеку в'їзд на територію України.

Паралельно з цим, матеріали про діяльність на території Чеської Республіки проросійської організації «Товариство друзів «лнр» і «днр» було передано керівникам чеської неурядової організації «Команда для України». Крім того, були передані матеріали щодо безпосередньої участі громадян цієї країни у бойових діях на Сході України на боці терористів «л/днр».

Звертаю увагу на той факт, що практично одночасно з забороною на збір так званих «пожертвувань» на потреби «республік», чеські сили безпеки заявили про початок розслідування участі громадян Чехії у війні на сході України на стороні проросійських бойовиків.

У 2019 року Вашек привіз групу неповнолітніх дітей з окупованого Донецька в Чехію, для зустрічі з представниками комуністичної партії Чехії і Моравії (Komunistická strana Čech a Moravy) Войтехом Філіпом та послом Зденекома Ондрачеком в Палаті депутатів.

Звертаю увагу чеської сторони, що російські спецслужби залучали громадян цієї країни у якості «міжнародних спостерігачів» на псевдореферендумі 2022 року щодо приєднання до складу Російської федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Крім Вашека Чехію на цьому псевдореферендумі представляв Роман Блашко. Роман Блашко – помічник євродепутата з чеської комуністичної партії Милослава Рансдорфа.

Нагадаю, свого часу повідомлялося про відкриття «представництв» так званих «л/днр» в країнах Європи. У вересні 2016 року таке «представництво» було відкрито і на території Чеської Республіки в Остраві.

При цьому «представницький центр днр» не пропрацював і півроку. Крайовий суд Острави офіційно заборонив діяльність даної організації, остаточне рішення про ліквідацію «представництва днр» було прийнято 28 червня 2017 року.

Далі буде...

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна інформаційна війна Чехія фінансування окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті важка, але на війні немає статики і все розвивається в стрімкій динаміці
«Слабкість Заходу», «українська втома» та інші мантри російської пропаганди
6 березня, 12:33
Позиційна (окопна) війна, навіть з додатковими мобілізованими, не змінить кардинально ситуацію
Окопна війна і мобілізація: чому це не змінить ситуацію?
19 березня, 13:01
Володимир Путін виступає під час концерту на честь його чергового президентства та 10-річчя незаконної анексії Криму
Чого очікувати від Росії після чергового переобрання Путіна?
21 березня, 16:35
За два тижні до загибелі Олег приїхав з-під Бахмуту на змагання у Львові
Повернувся на фронт після втрати ноги і важкої травми. Згадаймо 51-річного Олега Кравця
2 березня, 09:00
Фіцо назвав зустріч Бланара з Лавровим прикладом «збалансованої та суверенної зовнішньої політики
Глава МЗС Словаччини зустрівся із Лавровим і потис йому руку
2 березня, 18:33
Росіяни слідкують за сторінками мешканців окупованих територій у соцмережах
Окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»
11 березня, 01:23
Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати, заявив президент Франції
Макрон пояснив, як змінив особисте ставлення до Путіна
16 березня, 21:34
Під час дипломатичного візиту Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром
Візит Кулеби до Індії: названо мету поїздки
20 березня, 08:16
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
26 березня, 16:36

Дмитро Снєгирьов

Проросійські мережі впливу у Чехії: як спецслужби РФ дестабілізують ситуацію в Європі
Проросійські мережі впливу у Чехії: як спецслужби РФ дестабілізують ситуацію в Європі
Теракт у «Крокусі» – не перша спроба російських спецслужб пов'язати ісламістів з Україною
Теракт у «Крокусі» – не перша спроба російських спецслужб пов'язати ісламістів з Україною
«Полюють» на українські системи ППО: чому почастішали ракетні атаки РФ
«Полюють» на українські системи ППО: чому почастішали ракетні атаки РФ
Сили оборони знайшли «ахілесову п’яту» путінського режиму
Сили оборони знайшли «ахілесову п’яту» путінського режиму
Мета російської «спецоперації» зазнала нищівної поразки
Мета російської «спецоперації» зазнала нищівної поразки
Втрата Авдіївки – причини і наслідки: як зміниться ситуація на східному фронті
Втрата Авдіївки – причини і наслідки: як зміниться ситуація на східному фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
19K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
14K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
14K
Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій
8638
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
7828
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua