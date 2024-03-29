Проросійські мережі впливу у Чехії: як спецслужби РФ дестабілізують ситуацію в Європі

Кремль веде агресивну інформаціну війну всередині Євросоюзу

Днями чеський прем’єр Петер Фіала заявив, що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

Він зазначив, що події останніх двох днів є результатом міжнародної співпраці, яку розпочала Прага і яку успішно координує. «Я пишаюся тим, що саме ми показали силу та вміння приймати вчасні та правильні рішення», – зазначив Фіала.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію на теритрії Чехії та інших країн ЄС,

Нагадаю, у 2018 році у засобах масової інформації країни-окупанта та так званої «лнр», було опубліковано повідомлення про те, що уряд Чеської Республіки заборонив активістам проросійської громадської організації «Товариство друзів «лнр» і «днр» організовувати збір коштів для так званої «гуманітарної допомоги», яка фактично була завуальованою формою фінансування терористичних організацій.

Про резонансне рішення чеської влади повідомив тоді голова цієї організації Яромир Вашек. «Міністерство закордонних справ Чеської Республіки відхилило публічний збір коштів для ЛНР і ДНР, який хотіло організувати наше «Товариство друзів «лнр» і «днр», – заявив він. За словами Вашека, чеські чиновники визнали збір коштів недоцільним «з точки зору зовнішньої політики».

За інформацією аналітичного відділу ГІ « Права Справа», Яромир Вашек родом з Оломоуца. З 1982-го року працював шкільним вчителем географії та історії. З 2014 року – на пенсії. Член компартії Чехії і Моравії (Komunistická strana Čech a Moravy). Вперше відвідав окупований Луганськ навесні 2016 року.

У грудні 2016 року, після чергової поїздки на окуповані території Луганщини, Вашек виступив з ініціативою про створення «Товариства друзів «лнр» і «днр». Програмними засадами так званого «Товариства» були антиукраїнська інформаційна кампанії в ЗМІ, збір «гуманітарної допомоги» для жителів самопроголошених «республік» і проведення в Чехи вуличних акцій з антиукраїнськими гаслами на підтримку т.зв. «л/днр».

За словами Вашека, створення організації було викликано необхідністю прориву інформаційної блокади, адже, на його думку, «більшість ЗМІ Чехії пишуть неправду, нав'язуючи співгромадянам образ жителів Донбасу, включаючи дітей, як терористів».

20 червня 2016 року в окупованому Луганську Вашек брав участь в роботі «круглого столу» «Подолання інформаційної блокади Донбасу на території України і країн ЄС». За інформацією аналітичного відділу ГІ «Права справа», учасники заходу, громадяни Чехії, Німеччини та Нідерландів обговорювали питання висвітлення в європейських ЗМІ війни на сході України і «порушення свободи слова на території України і в країнах Європи».

Тоді, на прес-конференції в Луганську, Вашек заявив, що учасники очолюваної ним організації покажуть чехам фотовиставку про події на Донбасі. Фотовиставка включала в себе 55 фотографій, які безпосередньо на територіях окупованих областей Сходу України знімав сам Вашек. Плюс, фотографії луганських і донецьких авторів. При цьому фотовиставка мала чітке антиукраїнське забарвлення.

Крім фотовиставки, «Товариство» організувало і провело на території Чеської Республіки ряд антиукраїнських мітингів і заходів. У 2017 році активісти організації з прапорами так званої «Новоросії» провели демонстрацію під посольством України. Крім того, пікетували міністерство внутрішніх справ Чехії з протестом проти створення в структурі МВС ЧР відділу по боротьбі з проросійською пропагандою.

У грудні 2017 року активісти організації провели чергову антиукраїнську акцію на території Чеської Республіки. У Празі, за підтримки депутата парламенту Чеської Республіки Ярослава Фолдина, активіста Чеської соціал-демократичної партії, пройшла презентація книги «Війна в тіні Майдану – Правда про український конфлікт», яка носила яскраво виражений антиукраїнський характер. Автори книги – словаки Лудовіта Штевка, Марек Магута і Володимир Могорита.

У Чехії «Товариство» координує діяльність з лівими організаціями та партіями, а також з різними панслов'янськими об'єднаннями. Примітно, що фактичним куратором цих громадських організацій і політичних сил є такзвана «Міжнародна слов'янська рада», яку очолював сумнозвісний російський політик Сергій Бабурін. Члени «Товариства друзів «днр» та «лнр» брали участь у засіданнях «Слов'янського комітету Чехії». Голова останнього Ян Мінарж і Вашек були учасниками «Всеслов'янського з'їзду в Празі» організатором якого виступав «Російський Міжнародний слов'янський комітет».

У грудні 2017 року, я, як співголова ГІ «Права Справа», звернувся до правоохоронних органів України із заявою про необхідність вжитти заходів, заборонивши Яромиру Вашеку в'їзд на територію України.

Паралельно з цим, матеріали про діяльність на території Чеської Республіки проросійської організації «Товариство друзів «лнр» і «днр» було передано керівникам чеської неурядової організації «Команда для України». Крім того, були передані матеріали щодо безпосередньої участі громадян цієї країни у бойових діях на Сході України на боці терористів «л/днр».

Звертаю увагу на той факт, що практично одночасно з забороною на збір так званих «пожертвувань» на потреби «республік», чеські сили безпеки заявили про початок розслідування участі громадян Чехії у війні на сході України на стороні проросійських бойовиків.

У 2019 року Вашек привіз групу неповнолітніх дітей з окупованого Донецька в Чехію, для зустрічі з представниками комуністичної партії Чехії і Моравії (Komunistická strana Čech a Moravy) Войтехом Філіпом та послом Зденекома Ондрачеком в Палаті депутатів.

Звертаю увагу чеської сторони, що російські спецслужби залучали громадян цієї країни у якості «міжнародних спостерігачів» на псевдореферендумі 2022 року щодо приєднання до складу Російської федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Крім Вашека Чехію на цьому псевдореферендумі представляв Роман Блашко. Роман Блашко – помічник євродепутата з чеської комуністичної партії Милослава Рансдорфа.

Нагадаю, свого часу повідомлялося про відкриття «представництв» так званих «л/днр» в країнах Європи. У вересні 2016 року таке «представництво» було відкрито і на території Чеської Республіки в Остраві.

При цьому «представницький центр днр» не пропрацював і півроку. Крайовий суд Острави офіційно заборонив діяльність даної організації, остаточне рішення про ліквідацію «представництва днр» було прийнято 28 червня 2017 року.

Далі буде...