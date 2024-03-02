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Глава МЗС Чехії зробив заяву щодо підтримки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Чехії зробив заяву щодо підтримки України
Ян Ліпавський впевнений, що російські імперські амбіції не знають кордонів
фото з відкритих джерел

Ян Ліпавський зазначив, що війна в Україні є і чеською війною, адже на кону стоїть майбутнє

Російські імперські амбіції не знають кордонів. Саме через це важливо продовжувати надавати підтримку Україні та підсилювати тиск на Росію. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає České noviny.

Ліпавський впевнений, що російські імперські амбіції не знають кордонів, і якби Росії було дозволено це зробити, вона б без вагань напала на інші країни колишнього Східного блоку.

«Поразка України принесе переможцям нові ресурси і відкриє двері для подальших «спеціальних військових операцій» у Центральній і Східній Європі», – сказав Ліпавський.

На думку глави чеської дипломатії, необхідно встановити межі російських імперських амбіцій.

Він також додав, що війна в Україні є і чеською війною, адже на кону стоїть майбутнє. І якщо дозволити РФ знищити Україну, якщо її агресія залишиться безкарною, за нею підуть й інші «хижаки» по всьому світу.

За словами Ліпавського, європейці довгий час страждали від «стратегічної прокрастинації» після закінчення холодної війни. Багато хто в Європі вірив, що падіння комунізму принесе епоху миру, демократії та процвітання. Однак, за словами глави МЗС Чехії, це призвело до ігнорування чітких попереджень, таких як війна Росії в Грузії, окупація Криму та вбивства противників режиму в Кремлі.

Раніше повідомлялося, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. 

Теги: росія міністр війна Чехія агресія президент окупація Петр Павел

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