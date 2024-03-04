Франція першою у світі закріпила в конституції право на аборт

Французький парламент схвалив закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт

За даними соцопитувань, закріплення права на аборт у конституції підтримують понад 80% французів

Французькі депутати і сенатори з величезною перевагою схвалили закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт. Про це повідомляє Le Figaro.

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У фінальному голосуванні, що проходило на особливому засіданні у Версалі, «за» проголосували 780 парламентарів, тоді як проти – 72. Результат голосування зустріли бурхливими оплесками.

До ст. 34 основного закону увійде формулювання про те, що «закон визначає умови, за яких реалізується гарантована свобода жінки здійснити добровільне переривання вагітності».

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Ухвалення рішення було очікуваним, оскільки перед цим ідея отримала достатньо голосів в обох палатах. Різні опитування свідчать, що закріплення права на аборт у конституції підтримують понад 80% французів.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів, президент Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Спершу палати парламенту у Франції не могли досягти згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гарантувати «право на добровільне переривання вагітності», а Сенат – «свободу» жінки це робити.

До слова, у перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд. У перший рік війни Росії проти України кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії досягла максимуму з 2006 року. Загалом 2022-го було здійснено 15 тис. подібних втручань, або майже 45 випадків стерилізації на 100 тис. жінок віком від 15 до 49 років.