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Франція першою у світі закріпила в конституції право на аборт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція першою у світі закріпила в конституції право на аборт
Французький парламент схвалив закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт
фото з відкритих джерел

За даними соцопитувань, закріплення права на аборт у конституції підтримують понад 80% французів

Французькі депутати і сенатори з величезною перевагою схвалили закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт. Про це повідомляє Le Figaro.

У фінальному голосуванні, що проходило на особливому засіданні у Версалі, «за» проголосували 780 парламентарів, тоді як проти – 72. Результат голосування зустріли бурхливими оплесками.

До ст. 34 основного закону увійде формулювання про те, що «закон визначає умови, за яких реалізується гарантована свобода жінки здійснити добровільне переривання вагітності».

Ухвалення рішення було очікуваним, оскільки перед цим ідея отримала достатньо голосів в обох палатах. Різні опитування свідчать, що закріплення права на аборт у конституції підтримують понад 80% французів.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів, президент Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Спершу палати парламенту у Франції не могли досягти згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гарантувати «право на добровільне переривання вагітності», а Сенат – «свободу» жінки це робити.

До слова, у перший рік великої війни кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії побила рекорд. У перший рік війни Росії проти України кількість операцій зі стерилізації жінок у Росії досягла максимуму з 2006 року. Загалом 2022-го було здійснено 15 тис. подібних втручань, або майже 45 випадків стерилізації на 100 тис. жінок віком від 15 до 49 років.

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Теги: жінка Конституція парламент аборт Франція

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