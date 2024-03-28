Чехія запровадила нові правила у школах для українських дітей

Через нові правила в деяких містах можуть виникнути труднощі через брак місць у школах

Чехія скасовує окремий запис до шкіл для українських дітей, який було запроваджено через велику хвилю біженців на початку війни

Українські діти з тимчасовим захистом у Чехії записуватимуться до шкіл у стандартні терміни – у квітні. Міносвіти країни очікує, що у квітні документи подадуть 5 тис. дітей з України, пише ukraina.radio.cz.

Окремий запис до шкіл для дітей із тимчасовим захистом у Чехії був запроваджений у відповідь на велику хвилю біженців після початку війни. Тепер закон не дозволяє територіальним громадам і школам мати таку можливість, тому українських дітей записуватимуть так само, як дітей інших іноземців у країні.

У багатьох громадах нові правила можуть не вплинути на ситуацію із зарахуванням до шкіл. Але в деяких містах можуть виникнути труднощі через брак місць – наприклад, у місті Млада-Болеслав більшість основних шкіл повністю заповнена. Чиновники припускають, що в деяких школах доведеться кидати жереб. Очікується, що там під час запису українці складуть до 10% від загальної кількості учнів, які подаватимуть документи.

Водночас у Міністерстві освіти зауважують, що найбільша хвиля біженців уже минула, тому великих проблем із зарахуванням до шкіл не має виникнути. «Кількість новоприбулих біженців із України виразно зменшилася, тож вже немає підстав для специфічного підходу до дітей із України. Уже 2023-го «український запис» був лише можливістю», – пояснила речниця Міносвіти Тереза Фойтова.

Також у наступному навчальному році заборонять сегреговані класи та школи. Чехія хоче, щоб українські діти під час навчання не були відокремлені від чеських.

Нагадаємо, половині українських біженців у Чехії доводиться віддавати за житло понад 30% своїх доходів. Водночас чверті працевлаштованих біженців не вистачає грошей, щоб покривати щоденні витрати, йдеться у результатах дослідження празького відділення Міжнародної організації з міграції (МОМ).