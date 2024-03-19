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Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
Німці виявились не готовими стати на захист своєї країни
фото із відкритих джерел

Focus: Аж 75% німців не готові захищати Німеччину

Війна в Україні та погрози Путіна проти Заходу викликають занепокоєння багатьох людей у ​​Німеччині. Німці задають собі запитання: чи міг би Бундесвер (збройні сили Німеччини «Главком») захистити? Проведене виданням Focus дослідження свідчить, що три чверті німців зараз не довіряють обороноздатності Бундесверу.

Лише 10% респондентів заявили, що вони впевнені у спроможності Збройних сил ФРН захистити країну у разі потенційної ескалації конфлікту. При цьому 75% громадян Німеччини «стримано» або «вкрай стримано» оцінили потенціал бундесверу. Близько 15% опитаних не змогли визначитись із відповіддю, пише видання Focus.

Зокрема проведене виданням Focus дослідження свідчить, що три чверті німців зараз не довіряють обороноздатності Бундесверу.

Лише 10% респондентів заявили, що вони впевнені у спроможності Збройних сил ФРН захистити країну у разі потенційної ескалації конфлікту. При цьому 75% громадян Німеччини «стримано» або «вкрай стримано» оцінили потенціал бундесверу. Близько 15% опитаних не змогли визначитись із відповіддю.

При цьому сім із десяти громадян Німеччини виступили за збільшення фінансування Збройних сил країни. Зокрема, майже дві третини німців (64%) погодилися із твердженням, що ФРН має витрачати на оборону понад 2% від власного ВВП або, іншими словами, витрачати на військові потреби обсяг коштів, що перевищує цільовий показник НАТО. Лише 26% респондентів відкинули подальше зростання фінансового забезпечення бундесверу. Ще 10% учасників дослідження не визначились із відповіддю.

Непрямим свідченням зростання мілітаристських настроїв у німецькому суспільстві стало виявлене під час опитування ставлення громадян до того, чи має Німеччина «бути готова до війни». Раніше з подібними тезами неодноразово виступав голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус. За підсумками дослідження, понад 68% опитаних заявили, що поділяють позицію міністра. Примітно, що думка глави оборонного відомства викликала широку підтримку серед жителів західної частини країни. На Заході Німеччини понад 73% мешканців погодилися з тезою про те, що країна має бути «готовою до потенційної ескалації конфлікту». У східних федеральних землях частка громадян, які підтримали подібну мілітаристську риторику, становила лише 52%.

У ході опитування респондентам було також поставлено питання, чи підтримують вони повторне запровадження у Німеччині обов'язкової військової служби. Понад 64% позитивно відповіли на це питання. При цьому самі учасники опитування не готові зі зброєю в руках вставати на захист рубежів Німеччини. Зокрема, лише третина німців (32%) заявила, що «взяла б до рук зброю та брала б активну участь у бойових діях». Більшість респондентів (57%) відкинули особисте залучення до потенційного конфлікту.

До слова, близько 60% мешканців Німеччини виступають проти постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це свідчать результати опублікованого сьогодні, 6 березня, опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства DPA, пише Merkurist.

Згідно з результатами опитування, лише 28% респондентів вважають, що офіційний Берлін має ухвалити позитивне рішення щодо постачання даних систем озброєння. При цьому переважна більшість опитаних (58%) висловилася проти цієї ініціативи, тим самим підтримавши офіційну позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, який публічно не підтримує відповідного рішення. Близько 14% респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання щодо постачання крилатих ракет до України.

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Теги: Німеччина Міноборони військові фінансування Берлін озброєння погрози

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