Чи може Німеччина дати Україні ракети Taurus? Німці висловили свою думку

Лише 28% німців підтримують надання ракет Бундесвером ракет Taurus для захисту України від Росії

Близько 60% мешканців Німеччини виступають проти постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це свідчать результати опублікованого сьогодні, 6 березня, опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства DPA, пише Merkurist

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з результатами опитування, лише 28% респондентів вважають, що офіційний Берлін має ухвалити позитивне рішення щодо постачання даних систем озброєння. При цьому переважна більшість опитаних (58%) висловилася проти цієї ініціативи, тим самим підтримавши офіційну позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, який публічно не підтримує відповідного рішення. Близько 14% респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання щодо постачання крилатих ракет домУкраїни.

Нагадаємо, у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перехоплення секретної інформації щодо постачання ракет Taurus в Україну сталося через те, що один з офіцерів Бундесверу приєднався до розмови з незахищеної лінії. Про це повідомляє Tagesschau та Reuters.