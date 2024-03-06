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Чи може Німеччина дати Україні ракети Taurus? Німці висловили свою думку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи може Німеччина дати Україні ракети Taurus? Німці висловили свою думку
Німці підтримали позицію Шольца щодо постачання ракет Україні
фото із відкритих джерел

Лише 28% німців підтримують надання ракет Бундесвером ракет Taurus для захисту України від Росії 

Близько 60% мешканців Німеччини виступають проти постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це свідчать результати опублікованого сьогодні, 6 березня, опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства DPA, пише Merkurist

Згідно з результатами опитування, лише 28% респондентів вважають, що офіційний Берлін має ухвалити позитивне рішення щодо постачання даних систем озброєння. При цьому переважна більшість опитаних (58%) висловилася проти цієї ініціативи, тим самим підтримавши офіційну позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, який публічно не підтримує відповідного рішення. Близько 14% респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання щодо постачання крилатих ракет домУкраїни.

Нагадаємо, у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Згодом Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перехоплення секретної інформації щодо постачання ракет Taurus в Україну сталося через те, що один з офіцерів Бундесверу приєднався до розмови з незахищеної лінії. Про це повідомляє Tagesschau та Reuters.

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Теги: Німеччина Берлін озброєння

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