Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg

Bloomberg: обсяг замовлень промпідприємств Німеччини в січні знизився на 11,3%

Падіння заводських замовлень є новою ознакою економічного спаду у Німеччині. На початку 2024 року зафіксовано зниження замовлень для німецьких заводів після їхнього грудневого зростання, пише Bloomberg. Так, продуктивний попит у січні 2024 року знизився на 11,3% порівняно з показниками попереднього місяця. Падіння обсягу замовлень прогнозувалося на 6%.

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«Замовлення на заводах у Німеччині різко впали на початку 2024 року після підйому в грудні, що підкреслює труднощі найбільшої економіки Європи з подоланням недавніх економічних негараздів», – зазначає видання.

Різке зниження у 2024 році обумовлено великим обсягом замовлень наприкінці 2023 року, яке показало зростання на 12% проти прогнозованих 8,9%. Відповідні показники за тримісячний період виявили меншу волатильність та показали зростання на 2,3%.

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Як пише видання, 2023 року Німеччина стала єдиною країною G7, де відбувалося зниження ВВП. Показник упав на 0,3% через слабкий світовий попит, високу інфляцію, втрату дешевих російських енергоносіїв та обмеження бюджетних витрат. Агентство наголошує, що у лютому цього року ФРН знизила прогноз зростання ВВП на цей рік до 0,2%, коли раніше прогнозувалося його зростання на 1,3%.

Раніше стало відомо, що повномаштабне вторгнення Росії в Україну мало прямий вплив на економіку ФРН. Німеччина втратила через війну в Україні понад 200 млрд євро. Про це заявив виданню Rheinische Post президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер. За його словами, це сталося здебільшого через зростання цін на електроенергію і порушення ланцюжків поставок.

Як пише видання, нападом на Україну два роки тому кремлівський диктатор Володимир Путін також сильно вдарив і по Німеччині – особливо економічно. «Економічні витрати для Німеччини після двох років війни в Україні, ймовірно, будуть значно вищими за 200 мільярдів євро», – каже президент Німецького інституту економічних досліджень. Фрацшер додав, що війна Росії та подальші події викликали у ФРН зростання цін на електроенергію, порушили ланцюжки поставок та створили навантаження на світову економіку, що позначилося на експорті країні.

Нагадаємо, Німеччина стає все біднішою через відсутність можливості забезпечити економічне зростання, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на заході Bloomberg у Франкфурті. За словами глави відомства, уряду час зробити висновки. Рецепти Лінднера щодо вирішення проблем Німеччини включають більшу гнучкість ринку праці та менше бюрократії. Зокрема він заявив, що країні потрібно шукати «соціальну ринкову економіку».