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Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків
Документ встановлює, що строковики звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента
фото з відкритих джерел

Згідно із законопроєктом строковики отримають відстрочку на 12 місяців

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 лютого, підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків. Про це стало відомо зі сторінки законопроєкту.

Зокрема, в остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків
фото: скріншот

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби.  Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: ЗСУ війна демобілізація військові Володимир Зеленський

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