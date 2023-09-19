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Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист для біженців з України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Єврокомісія пропонує продовжити до 2025 року тимчасовий захист для біженців з України
Продовження тимчасового захисту забезпечить підтримку для понад 4 млнукраїнців, які користуються захистом у всьому ЄС
фото з відкритих джерел

Директива про тимчасовий захист забезпечує негайний захист та доступ біженців до прав у ЄС

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у Європейському Союзі до березня 2025 року. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначають, що це забезпечить підтримку для понад 4 млн українців, які користуються захистом у всьому ЄС.

«Скільки буде потрібно, ЄС підтримуватиме Україну –  солідарність, яка втілилася в наданні негайного статусу захисту для всіх тих, хто тікає від російського вторгнення. Сьогодні, коли триває війна, ми просимо держави-члени знову зібратися разом і продовжити тимчасовий захист ще на рік», – зазначив віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас.

Зазначимо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів, і її продовжили до березня 2024 року.

Директива про тимчасовий захист забезпечує доступ до прав у ЄС, включно з правом на проживання, доступом до ринку праці, житла, соціальної, медичної та іншої допомоги.

Вона також допомагає запобігти тиску на національні системи надання притулку та дозволяє державам-членам керувати прибуттями в упорядкований та ефективний спосіб.

Єврокомісія вважає, що причини для тимчасового захисту українців досі залишаються.

Нагадаємо, що близько 5 млн громадян України покинули країну через військові дії та економічну ситуацію і поки не планують повертатися. Уряд пропонує запровадити систему стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну. Серед них – інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги. 

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Теги: біженці війна Єврокомісія

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